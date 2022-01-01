Анемометр с выносной крыльчаткой Testo 417-2

Преимущества

Небольшие габариты и вес

Удобство при работе в труднодоступных местах

Корпус из ABS пластика устойчив к механическим повреждениям

Для точного расчета объемного расхода в анемометр вводятся данные площади воздуховода

Анемометр Testo 417-2 100 мм 0560 4172 применяется для измерения скорости и температуры воздушного потока, а также расчета объемного расхода воздуха. Полученные данные отображаются на дисплее, что значительно облегчает считывание показаний. Прибор оснащен выносной крыльчаткой с кабелем длиной 1.5 м, что гарантирует удобство при работе в труднодоступных местах. В качестве источника питания используется батарея типа Крона, заряда которой хватит на 50 часов эксплуатации.