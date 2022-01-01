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Анемометр с выносной крыльчаткой Testo 417-2
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Анемометры
    Анемометр с выносной крыльчаткой Testo 417-2
    Арт. geototal_354
    Анемометр с выносной крыльчаткой Testo 417-2

      Анемометр с выносной крыльчаткой Testo 417-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_354

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Точность, %
      		1
      Портативный
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Анемометр Testo 417-2 100 мм 0560 4172 применяется для измерения скорости и температуры воздушного потока, а также расчета объемного расхода воздуха. Полученные данные отображаются на дисплее, что значительно облегчает считывание показаний. Прибор оснащен выносной крыльчаткой с кабелем длиной 1.5 м, что гарантирует удобство при работе в труднодоступных местах. В качестве источника питания используется батарея типа Крона, заряда которой хватит на 50 часов эксплуатации.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и вес
        • Удобство при работе в труднодоступных местах
        • Корпус из ABS пластика устойчив к механическим повреждениям
        • Для точного расчета объемного расхода в анемометр вводятся данные площади воздуховода