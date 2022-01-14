Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406

Преимущества

Прибор измеряет температуру в диапазоне от -10оС до +45оС, а так же фиксирует мгновенную, среднюю и максимальную скорость воздушного потока в пределах 0-30 м/с

Управление осуществляется двумя кнопками

Помимо основных измерений, X-LINE AeroTemp вычисляет мгновенное, среднее и максимальное значение скорости воздушного потока

Анемометр-термометр X-LINE AeroTemp – современный прибор для одновременного измерения скорости потока воздуха и его температуры. Оборудован встроенной крыльчаткой, электронным дисплеем с подсветкой, понятной системой управления. Модель с широким диапазоном единиц измерения (м/c, ф/мин, мор.мили/ч, км/ч, м/ч, °C, °F) и функцией индикации мороза при 0°С.