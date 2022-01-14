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Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406
5.0
1
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Анемометры
    Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406
    Арт. X3030328
    5.0
    1
    Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406
    Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406
    Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406
    Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406
    Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406
      Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406
      Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406
      Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406
      Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406
      Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406

      Анемометр-термометр X-Line Aero Temp А00406

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030328
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		X-Line
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Точность, %
      		5
      Портативный
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Анемометр-термометр X-LINE AeroTemp – современный прибор для одновременного измерения скорости потока воздуха и его температуры. Оборудован встроенной крыльчаткой, электронным дисплеем с подсветкой, понятной системой управления. Модель с широким диапазоном единиц измерения (м/c, ф/мин, мор.мили/ч, км/ч, м/ч, °C, °F) и функцией индикации мороза при 0°С.

        Преимущества

        • Прибор измеряет температуру в диапазоне от -10оС до +45оС, а так же фиксирует мгновенную, среднюю и максимальную скорость воздушного потока в пределах 0-30 м/с
        • Управление осуществляется двумя кнопками
        • Помимо основных измерений, X-LINE AeroTemp вычисляет мгновенное, среднее и максимальное значение скорости воздушного потока