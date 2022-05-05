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Анод магниевый 100408 230D22+10M5
4.5
2
910 ₽
Аноды для водонагревателей
    Анод магниевый 100408 230D22+10M5
    Арт. X16970133
    4.5
    2
    Анод магниевый 100408 230D22+10M5

      Анод магниевый 100408 230D22+10M5

      910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16970133
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ИТА
      Длина шпильки, мм
      		10
      Длина анода, мм
      		230
      Диаметр, мм
      		22
      Резьба
      		M5
      Все характеристики
      910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магниевый стержень избавляет от коррозии внутренние стенки бака, а так же смягчает накипь, образующуюся на ТЭНе в процессе эксплуатации водонагревателя. Представляет собой стержень из магниевого сплава на металлической шпильке с резьбой и прикручивается к фланцу ТЭНа, вместе с которым вставляется внутрь бака водонагревателя. Без анода образуется твердая накипь, обладающая меньшей теплопроводностью. При этом увеличивается время нагрева и количество потребляемой энергии, снижается КПД, происходит постоянный перегрев металла нагревательного элемента. В конце концов это приводит в его разрыву и выходу из строя. Поэтому своевременная и регулярная замена анода позволит работать вашему водонагревателю много лет.