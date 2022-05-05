Анод магниевый 100408 230D22+10M5
Арт. X16970133
Характеристики
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Производитель
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Длина шпильки, мм
|10
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Длина анода, мм
|230
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Диаметр, мм
|22
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Резьба
|M5
- Магниевый стержень избавляет от коррозии внутренние стенки бака, а так же смягчает накипь, образующуюся на ТЭНе в процессе эксплуатации водонагревателя. Представляет собой стержень из магниевого сплава на металлической шпильке с резьбой и прикручивается к фланцу ТЭНа, вместе с которым вставляется внутрь бака водонагревателя. Без анода образуется твердая накипь, обладающая меньшей теплопроводностью. При этом увеличивается время нагрева и количество потребляемой энергии, снижается КПД, происходит постоянный перегрев металла нагревательного элемента. В конце концов это приводит в его разрыву и выходу из строя. Поэтому своевременная и регулярная замена анода позволит работать вашему водонагревателю много лет.