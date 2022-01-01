Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 180 P II (R53)
Арт. X13111038
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Метод сварки
|TIG
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Управляющий разъем
|2PIN
- Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 180P II - аппарат с регулируемым диапазоном сварочного тока. Все рабочие параметры настраиваются плавно с помощью барашковых регуляторов. В случае скачков напряжения или перегрева аппарата во время работы срабатывает защита, оберегая инвертор от поломок.
Преимущества
- Сварка постоянным током
- Легкий старт
- Спад тока
- Защита от перегрева
- Встроенный вентилятор
- Качественный шов
- Высокочастотный поджиг дуги
- Режим импульсной сварки