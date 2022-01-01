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Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 180 P II (R53)
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 180 P II (R53)
    Арт. X13111038
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 180 P II (R53)

      Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 180 P II (R53)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13111038

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Метод сварки
      		TIG
      Управляющий разъем
      		2PIN
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 180P II - аппарат с регулируемым диапазоном сварочного тока. Все рабочие параметры настраиваются плавно с помощью барашковых регуляторов. В случае скачков напряжения или перегрева аппарата во время работы срабатывает защита, оберегая инвертор от поломок.

        Преимущества

        • Сварка постоянным током
        • Легкий старт
        • Спад тока
        • Защита от перегрева
        • Встроенный вентилятор
        • Качественный шов
        • Высокочастотный поджиг дуги
        • Режим импульсной сварки