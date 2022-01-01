Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 180 P II (R53)

Преимущества

Сварка постоянным током

Легкий старт

Спад тока

Защита от перегрева

Встроенный вентилятор

Качественный шов

Высокочастотный поджиг дуги

Режим импульсной сварки

Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 180P II - аппарат с регулируемым диапазоном сварочного тока. Все рабочие параметры настраиваются плавно с помощью барашковых регуляторов. В случае скачков напряжения или перегрева аппарата во время работы срабатывает защита, оберегая инвертор от поломок.