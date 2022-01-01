Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 180A II (R52)

Преимущества

Две функции в одном приборе

Бесконтактное высокочастотное возбуждение дуги

Легкость в работе

Высокая надежность в работе

Быстрый старт

Продувка газом после сварки

Защита от перегрузок по току и напряжению

Инверторный аппарат Сварог TIG 180 II R52 00000085219 - компактный прибор, который поставляется в прочном пластиковом корпусе. Данное оборудование подходит как для аргонодуговой сварки, так и для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Вентиляционные отверстия способствуют отводу теплого воздуха из корпуса, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы. Аппарат обладает современными системами, облегчающими труд оператора и снижающими требования к его квалификации.