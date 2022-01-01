Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 180A II (R52)
Арт. 710301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип охлаждения
|воздушное
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Метод сварки
|TIG
- Инверторный аппарат Сварог TIG 180 II R52 00000085219 - компактный прибор, который поставляется в прочном пластиковом корпусе. Данное оборудование подходит как для аргонодуговой сварки, так и для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Вентиляционные отверстия способствуют отводу теплого воздуха из корпуса, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы. Аппарат обладает современными системами, облегчающими труд оператора и снижающими требования к его квалификации.
Преимущества
- Две функции в одном приборе
- Бесконтактное высокочастотное возбуждение дуги
- Легкость в работе
- Высокая надежность в работе
- Быстрый старт
- Продувка газом после сварки
- Защита от перегрузок по току и напряжению