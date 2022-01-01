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Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 180A II (R52)
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 180A II (R52)
    Арт. 710301
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 180A II (R52)

      Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 180A II (R52)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 710301

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Метод сварки
      		TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инверторный аппарат Сварог TIG 180 II R52 00000085219 - компактный прибор, который поставляется в прочном пластиковом корпусе. Данное оборудование подходит как для аргонодуговой сварки, так и для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Вентиляционные отверстия способствуют отводу теплого воздуха из корпуса, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы. Аппарат обладает современными системами, облегчающими труд оператора и снижающими требования к его квалификации.

        Преимущества 

        • Две функции в одном приборе
        • Бесконтактное высокочастотное возбуждение дуги
        • Легкость в работе
        • Высокая надежность в работе
        • Быстрый старт
        • Продувка газом после сварки
        • Защита от перегрузок по току и напряжению