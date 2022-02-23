Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185 P (R101)

Небольшой инверторный сварочный аппарат профессионального уровня Сварог TIG 185 P (R101) для аргонодуговой сварки (TIG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Инвертор для аргонной сварки Сварог TIG 185 P (R101) надежен в работе и отличается высоким качеством сварного шва. Агрегат со встроенной защитой от перегрева, что исключает выход из строя при превышении температуры. Возможность присоединить плечевой ремень позволяет пользователю без труда переносить аппарат по рабочей зоне. Панель управления позволяет регулировать режим сварки, начальный ток, среднее значение тока сварки.

Преимущества