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Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185 P (R101)
5.0
3
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185 P (R101)
    Арт. X13111057
    5.0
    3
    Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185 P (R101)
    Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185 P (R101)
      Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185 P (R101)
      Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185 P (R101)

      Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185 P (R101)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13111057
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр электрода MMA, мм
      		4
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Небольшой инверторный сварочный аппарат профессионального уровня Сварог TIG 185 P (R101) для аргонодуговой сварки (TIG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Инвертор для аргонной сварки Сварог TIG 185 P (R101) надежен в работе и отличается высоким качеством сварного шва. Агрегат со встроенной защитой от перегрева, что исключает выход из строя при превышении температуры. Возможность присоединить плечевой ремень позволяет пользователю без труда переносить аппарат по рабочей зоне. Панель управления позволяет регулировать режим сварки, начальный ток, среднее значение тока сварки.

        Преимущества

        • Высокочастотный поджиг дуги
        • Импульсный режим сварки
        • Регулировка спада тока
        • Продувка газом после сварки
        • ММА сварка