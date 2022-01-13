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Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185A (R108)
5.0
1
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185A (R108)
    Арт. X13111056
    5.0
    1
    Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185A (R108)
    Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185A (R108)
      Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185A (R108)
      Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185A (R108)

      Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185A (R108)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13111056
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр электрода MMA, мм
      		3.2
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный аппарат Сварог TIG 185A (R108) профессионального уровня, для аргонодуговой сварки (TIG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Инвертор имеет небольшие габариты и малый вес, что удобно при транспортировке. На корпусе аппарата имеются отверстия для забора воздуха, необходимого для охлаждения. Регулировка сварочного тока позволяет максимально точно настроить необходимый режим сварки.

        Преимущества

        • Высокочастотный поджиг дуги
        • ММА сварка
        • Функция Hot start
        • Классическая схемотехника