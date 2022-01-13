Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185A (R108)

Преимущества

Высокочастотный поджиг дуги



ММА сварка

Функция Hot start

Классическая схемотехника

Инверторный сварочный аппарат Сварог TIG 185A (R108) профессионального уровня, для аргонодуговой сварки (TIG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Инвертор имеет небольшие габариты и малый вес, что удобно при транспортировке. На корпусе аппарата имеются отверстия для забора воздуха, необходимого для охлаждения. Регулировка сварочного тока позволяет максимально точно настроить необходимый режим сварки.