Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 185A (R108)
Арт. X13111056
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр электрода MMA, мм
|3.2
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Тип охлаждения
|воздушное
- Инверторный сварочный аппарат Сварог TIG 185A (R108) профессионального уровня, для аргонодуговой сварки (TIG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Инвертор имеет небольшие габариты и малый вес, что удобно при транспортировке. На корпусе аппарата имеются отверстия для забора воздуха, необходимого для охлаждения. Регулировка сварочного тока позволяет максимально точно настроить необходимый режим сварки.
Преимущества
- Высокочастотный поджиг дуги
- ММА сварка
- Функция Hot start
- Классическая схемотехника
- Высокочастотный поджиг дуги