Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)
Арт. 710248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип охлаждения
|воздушное
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Метод сварки
|MMA, TIG
- Аппарат серии REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) позволяет производить качественную аргонодуговую сварку (TIG) на постоянном и переменном токе, а также в обычном и импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).
Преимущества
- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Режим импульсной сварки с регулируемой частотой импульса
- Режим работы 2T/4T
- Качественная сварка от 5 А
- Регулируемые баланс полярности и частота переменного тока до 250 Гц
- Регулируемое время продувки газом после сварки
- Интеллектуальная система охлаждения
- Подключение педали