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Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)
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Аппараты аргоновой сварки tig
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)
    Арт. 710248
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)
      Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)
      Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)
      Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)
      Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)

      Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 710248

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Метод сварки
      		MMA, TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аппарат серии REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) позволяет производить качественную аргонодуговую сварку (TIG) на постоянном и переменном токе, а также в обычном и импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA). 

        Преимущества

        • Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
        • Режим импульсной сварки с регулируемой частотой импульса
        • Режим работы 2T/4T
        • Качественная сварка от 5 А
        • Регулируемые баланс полярности и частота переменного тока до 250 Гц
        • Регулируемое время продувки газом после сварки
        • Интеллектуальная система охлаждения
        • Подключение педали