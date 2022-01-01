Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 200 P AC/DC (R60)

Преимущества

Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В

Режим импульсной сварки с регулируемой частотой импульса

Режим работы 2T/4T

Качественная сварка от 5 А

Регулируемые баланс полярности и частота переменного тока до 250 Гц

Регулируемое время продувки газом после сварки

Интеллектуальная система охлаждения

Подключение педали

Аппарат серии REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) позволяет производить качественную аргонодуговую сварку (TIG) на постоянном и переменном токе, а также в обычном и импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).