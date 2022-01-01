Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 250 P AC/DC
Арт. 710260
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип охлаждения
|воздушное
|
Метод сварки
|MMA, TIG
- Универсальный аппарат TECH TIG 250 P AC/DC (E102) предназначен для аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном и переменном токе. Сварочные работы можно проводить как в обычном, так и в импульсном режиме. Инвертор также могут применяться для ручной дуговой сварки (ММА).
Преимущества
- Режим импульсной сварки с регулируемым базовым и максимальным током и частотой импульса
- Сварка алюминия на переменном токе
- ММА сварка с регулировкой форсажа дуги
- Регулировка баланса полярности
- Режим работы 2Т/4Т
- Подключение пульта дистанционного управления и блока охлаждения