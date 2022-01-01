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Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 250 P AC/DC
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Аппараты аргоновой сварки tig
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 250 P AC/DC
    Арт. 710260
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 250 P AC/DC
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 250 P AC/DC
    Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 250 P AC/DC
      Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 250 P AC/DC
      Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 250 P AC/DC
      Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 250 P AC/DC

      Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 250 P AC/DC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 710260

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Метод сварки
      		MMA, TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный аппарат TECH TIG 250 P AC/DC (E102) предназначен для аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном и переменном токе. Сварочные работы можно проводить как в обычном, так и в импульсном режиме. Инвертор также могут применяться для ручной дуговой сварки (ММА). 

        Преимущества 

        • Режим импульсной сварки с регулируемым базовым и максимальным током и частотой импульса
        • Сварка алюминия на переменном токе
        • ММА сварка с регулировкой форсажа дуги
        • Регулировка баланса полярности
        • Режим работы 2Т/4Т
        • Подключение пульта дистанционного управления и блока охлаждения