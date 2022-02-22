Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 300S (R1101)
Арт. 710362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип охлаждения
|воздушное
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Управляющий разъем
|2PIN
- Инвертор Сварог TIG 300S предназначен для аргонодуговой сварки. Большой запас мощности аппарата способствует качественной и продолжительной работе. Вы без особого труда получите качественные швы при минимальном разбрызгивании металла. Предусмотрен высокочастотный поджиг дуги. Регулировка сварочного тока осуществляется плавно.
Преимущества
- Защита от перегрева
- Высокий КПД
- Плавная регулировка сварочного тока
- Регулировка спада тока
- Удобство в эксплуатации
- Продувка газом после сварки
- Совместим с блоком водяного охлаждения
- Встроенный вентилятор