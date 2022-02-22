Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 300S (R1101)

Преимущества

Защита от перегрева

Высокий КПД

Плавная регулировка сварочного тока

Регулировка спада тока

Удобство в эксплуатации

Продувка газом после сварки

Совместим с блоком водяного охлаждения

Встроенный вентилятор

Инвертор Сварог TIG 300S предназначен для аргонодуговой сварки. Большой запас мощности аппарата способствует качественной и продолжительной работе. Вы без особого труда получите качественные швы при минимальном разбрызгивании металла. Предусмотрен высокочастотный поджиг дуги. Регулировка сварочного тока осуществляется плавно.