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Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 300S (R1101)
4.5
2
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 300S (R1101)
    Арт. 710362
    4.5
    2
    Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 300S (R1101)

      Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 300S (R1101)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 710362
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Управляющий разъем
      		2PIN
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор Сварог TIG 300S предназначен для аргонодуговой сварки. Большой запас мощности аппарата способствует качественной и продолжительной работе. Вы без особого труда получите качественные швы при минимальном разбрызгивании металла.  Предусмотрен высокочастотный поджиг дуги. Регулировка сварочного тока осуществляется плавно.

        Преимущества


        • Защита от перегрева
        • Высокий КПД
        • Плавная регулировка сварочного тока
        • Регулировка спада тока
        • Удобство в эксплуатации
        • Продувка газом после сварки
        • Совместим с блоком водяного охлаждения
        • Встроенный вентилятор