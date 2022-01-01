Аппарат аргонно-дуговой сварки СВАРОГ TIG 315 P AC/DC (R63)

TIG 315 P AC/DC (R63) - инверторный сварочный аппарат профессионального уровня для аргонодуговой сварки (TIG DC), (TIG AC), (TIG AC/DC PULSE) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), оборудованный цифровым индикатором параметров сварки и большим набором ручных регулировок. Возможность использования аппарата для двух видов работ весьма расширяет область применения аппарата. Наличие высокочастотного поджига дуги на TIG сварке позволяет аккуратно и профессионально сваривать как титан и нержавеющую сталь, так и алюминиевые сплавы, а функция импульсной сварки позволяет сваривать тонкие материалы. Наличие расширенных возможностей по регулировке сварочного цикла обеспечивает высокое качество соединений и возможность работы с материалами с особыми свойствами.Аппарат построен на базе MOSFET транзисторов нового поколения по современной инверторной схеме. Данная технология позволяет получать максимальную мощность и длительное включение аппарата при его минимальных размерах и массе. Аппарат имеет дополнительные функции, такие как горячий старт, регулируемый спад тока, 2Т и 4Т режим, дистанционное управление и другие,позволяющие более комфортно, качественно и безопасно работать на нем. Данный сварочный аппарат эффективно используется при различного рода монтажах, ремонте систем вентиляции и теплообменного оборудования. Аппарат будет полезен в ремонтных, реставрационных мастерских, автохозяйствах, на малых предприятиях и в быту.Технические характеристики:Напряжение питающей сети 380±15% ВСила тока 10–315 АНоминальное напряжение TIG 22,6 / MMA 32,6 ВЧастота питающей сети 50/60 ГцВес 37 кгГабаритные размеры 560*365*355 ммСтепень защиты IP23Класс изоляции BКоэффициент мощности 0,93Диаметр электрода 1,6–6,0 ммКПД 85 %ПВ 60 %Потребление на холостом ходу 100 ВтНапряжение холостого хода 45 ВПотребляемая мощность 9 кВАПотребляемый ток 13,7 АВремя продувки газом после сварки 0–10 секДиапазон регулирования сварочного тока (TIG/MMA) TIG 10–315 / MMA 10–315 АПВ 100% 250 АТолщина свариваемого металла 0,5–15,0 ммСпособ возбуждения дуги ВысокочастотныйКомплектация:Горелка WP–18Комплект ЗИПОбратный кабель КГ 35*1, 3 м с клеммой заземления 300 АНаконечник ОКС 35–50 (1 шт.)