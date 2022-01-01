Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
Арт. aurora_40428
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип охлаждения
|воздушное
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Метод сварки
|MMA, TIG
- Аппарат АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС предназначен для профессиональной импульсной сварки постоянным и переменны током TIG AC/DC и для полноценной сварки штучным плавящимся электродом MMA. Имеются все необходимые настройки, с помощью которых можно добиваться самого высокого качества сварки алюминия, стали, нержавейки и любых цветных металлов. На удобной, понятной любому сварщику циклограмме отдельно настраивается режим ПУЛЬС и регулируется каждая стадия сварочного процесса для выполнения максимально широкого круга сварочных задач.
Преимущества
- Широкая сфера применения: декоративные работы, авторемонт, производство, строительство, сантехнические работы, строительство трубопроводов
- Компактные размеры и вес
- Полностью цифровое управление
- Точная настройка сварочных параметров благодаря цифровому контролю
- Надежность конструкции инвертора обеспечивает силовой модуль собранный по схеме "полный мост"
- Комбинированная технология силовой части MOSFET + IGBT
- Стабильна сварочная дуга
- Простая и понятная панель управления
- Функция выбора формы пульса, позволит выбрать оптимальный вариант под конкретную задачу
- Память на 10 сварочных заданий
- Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HF
- Полноценная настройка сварочного режима в 2-тактном и 4-тактном режиме работы горелки
- Режим сварки точками и режим повтора (замкнутный цикл)
- Настройка поджига дуги: высокочастотный бесконтактный поджиг HF и поджиг с подъемом Lift TIG для снижения электромагнитных помех
- Возможность подключения пульта дистанционного управления
- Стабильная работа при просадках в электросети