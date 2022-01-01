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Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
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Аппараты аргоновой сварки tig
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
    Арт. aurora_40428
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
    Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС

      Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_40428

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Метод сварки
      		MMA, TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аппарат АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС предназначен для профессиональной импульсной сварки постоянным и переменны током TIG AC/DC и для полноценной сварки штучным плавящимся электродом MMA. Имеются все необходимые настройки, с помощью которых можно добиваться самого высокого качества сварки алюминия, стали, нержавейки и любых цветных металлов. На удобной, понятной любому сварщику циклограмме отдельно настраивается режим ПУЛЬС и регулируется каждая стадия сварочного процесса для выполнения максимально широкого круга сварочных задач.  

        Преимущества

        • Широкая сфера применения: декоративные работы, авторемонт, производство, строительство, сантехнические работы, строительство трубопроводов
        • Компактные размеры и вес
        • Полностью цифровое управление
        • Точная настройка сварочных параметров благодаря цифровому контролю
        • Надежность конструкции инвертора обеспечивает силовой модуль собранный по схеме "полный мост"
        • Комбинированная технология силовой части MOSFET + IGBT
        • Стабильна сварочная дуга
        • Простая и понятная панель управления
        • Функция выбора формы пульса, позволит выбрать оптимальный вариант под конкретную задачу
        • Память на 10 сварочных заданий
        • Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HF
        • Полноценная настройка сварочного режима в 2-тактном и 4-тактном режиме работы горелки
        • Режим сварки точками и режим повтора (замкнутный цикл)
        • Настройка поджига дуги: высокочастотный бесконтактный поджиг HF и поджиг с подъемом Lift TIG для снижения электромагнитных помех
        • Возможность подключения пульта дистанционного управления
        • Стабильная работа при просадках в электросети