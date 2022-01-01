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Аппарат для ручной плазменной резки Flama Cut 40PA
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Аппараты плазменной резки
    Аппарат для ручной плазменной резки Flama Cut 40PA
    Арт. rutector_100509790
    Аппарат для ручной плазменной резки Flama Cut 40PA

      Аппарат для ручной плазменной резки Flama Cut 40PA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100509790

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		460х146х278
      Частота, Гц
      		50, 60
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аппарат для ручной плазменной резки Flama Cut 40PA используется для быстрой и качественной обработки металлических листов в условиях строительных, производственных площадок, мастерских. Благодаря многочисленным вентиляционным отверстиям в корпусе устройства вероятность перегрева внутренних элементов исключается. Для удобства эксплуатации модель имеет лаконичную и интуитивно понятную панель управления. Небольшой манометр позволяет визуально контролировать величину выходного давления

        Преимущества

        • Высокое качество сборки
        • Прочный корпус
        • Долгий срок службы
        • Интуитивно понятное управление
        • Небольшие габариты и вес