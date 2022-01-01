Преимущества

Высокое качество сборки

Прочный корпус

Долгий срок службы

Интуитивно понятное управление

Небольшие габариты и вес

Аппарат для ручной плазменной резки Flama Cut 40PA используется для быстрой и качественной обработки металлических листов в условиях строительных, производственных площадок, мастерских. Благодаря многочисленным вентиляционным отверстиям в корпусе устройства вероятность перегрева внутренних элементов исключается. Для удобства эксплуатации модель имеет лаконичную и интуитивно понятную панель управления. Небольшой манометр позволяет визуально контролировать величину выходного давления