Аппарат для ручной плазменной резки Flama Cut 40PA
Арт. rutector_100509790
Характеристики
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Габариты, мм
|460х146х278
|
Частота, Гц
|50, 60
|
Напряжение сети, В
|220
- Аппарат для ручной плазменной резки Flama Cut 40PA используется для быстрой и качественной обработки металлических листов в условиях строительных, производственных площадок, мастерских. Благодаря многочисленным вентиляционным отверстиям в корпусе устройства вероятность перегрева внутренних элементов исключается. Для удобства эксплуатации модель имеет лаконичную и интуитивно понятную панель управления. Небольшой манометр позволяет визуально контролировать величину выходного давления
Преимущества
- Высокое качество сборки
- Прочный корпус
- Долгий срок службы
- Интуитивно понятное управление
- Небольшие габариты и вес