Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-1500, 1500Вт, 260-300 град., 6 насадок, 20 - 63 мм DENZEL
Арт. mir-instrumenta_12427
Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-1500, 1500Вт, 260-300 град., 6 насадок, 20 - 63 мм DENZEL
Арт. mir-instrumenta_12427
Характеристики
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Производитель
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Насадки в комплекте
|Да
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Вес, кг
|6.38
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Аппарат для сварки пластиковых труб DENZEL DWP-1500 94205 широко применяется в сантехнической сфере и других областях, связанных с прокладкой или ремонтом пластиковых трубопроводов. Данная модель позволяет качественно соединять трубы диаметром от 20 до 63 мм из полипропилена и полиэтилена. Простой принцип работы, заключенный в нагреве двух заготовок с их последующим соединением под давлением, и питание от однофазной бытовой сети обеспечивает возможность работы в домашних условиях. Широкий комплект поставки включает в себя все необходимое для эксплуатации инструмента
Преимущества
- Струбцинное крепление на рабочем столе
- Удобный металлический кейс
- Рукоятка с рельефным покрытием для комфортного захвата
- Простая настройка нужной температуры
- Качественное исполнение аппарата для сварки пластиковых труб DENZEL DWP-1500 94205