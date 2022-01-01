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Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-1500, 1500Вт, 260-300 град., 6 насадок, 20 - 63 мм DENZEL
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Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-1500, 1500Вт, 260-300 град., 6 насадок, 20 - 63 мм DENZEL
    Арт. mir-instrumenta_12427
    Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-1500, 1500Вт, 260-300 град., 6 насадок, 20 - 63 мм DENZEL

    Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-1500, 1500Вт, 260-300 град., 6 насадок, 20 - 63 мм DENZEL

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. mir-instrumenta_12427

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Насадки в комплекте
    		Да
    Вес, кг
    		6.38
    Частота, Гц
    		50
    Напряжение сети, В
    		220
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Аппарат для сварки пластиковых труб DENZEL DWP-1500 94205 широко применяется в сантехнической сфере и других областях, связанных с прокладкой или ремонтом пластиковых трубопроводов. Данная модель позволяет качественно соединять трубы диаметром от 20 до 63 мм из полипропилена и полиэтилена. Простой принцип работы, заключенный в нагреве двух заготовок с их последующим соединением под давлением, и питание от однофазной бытовой сети обеспечивает возможность работы в домашних условиях. Широкий комплект поставки включает в себя все необходимое для эксплуатации инструмента

      Преимущества

      • Струбцинное крепление на рабочем столе
      • Удобный металлический кейс
      • Рукоятка с рельефным покрытием для комфортного захвата
      • Простая настройка нужной температуры
      • Качественное исполнение аппарата для сварки пластиковых труб DENZEL DWP-1500 94205