Аппарат для сварки пластиковых труб DWP-1500, 1500Вт, 260-300 град., 6 насадок, 20 - 63 мм DENZEL

Преимущества

Струбцинное крепление на рабочем столе

Удобный металлический кейс

Рукоятка с рельефным покрытием для комфортного захвата

Простая настройка нужной температуры

Качественное исполнение аппарата для сварки пластиковых труб DENZEL DWP-1500 94205

Аппарат для сварки пластиковых труб DENZEL DWP-1500 94205 широко применяется в сантехнической сфере и других областях, связанных с прокладкой или ремонтом пластиковых трубопроводов. Данная модель позволяет качественно соединять трубы диаметром от 20 до 63 мм из полипропилена и полиэтилена. Простой принцип работы, заключенный в нагреве двух заготовок с их последующим соединением под давлением, и питание от однофазной бытовой сети обеспечивает возможность работы в домашних условиях. Широкий комплект поставки включает в себя все необходимое для эксплуатации инструмента