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Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт
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Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт
    Арт. mir-instrumenta_41747
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт

      Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_41747

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Насадки в комплекте
      		Да
      Вес, кг
      		4.65
      Габариты, мм
      		470х110х230
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 X-PRO предназначен для надежного соединения труб из полипропилена и полиэтилена в бытовых условиях. Мощности 2 кВт достаточно для монтирования систем водоснабжения, отопления и канализации в частных домах и квартирах. 2 ТЭНа обеспечивают температуру до 260-300 °C. Принцип действия аппарата сводится к нагреву и прочному соединению двух компонентов под давлением, поэтому с ним справится даже начинающий мастер. 6 сменных насадок-расходников входят в комплект поставки, поэтому тратить ресурсы на их поиск не придется. Паять можно трубы диаметром 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм.

        Преимущества

        • Плавная регулировка температуры обеспечивает точную настройку в диапазоне 50-260/300 °C
        • Индикатор работы обеспечивает визуальный контроль и защиту от ожогов по неосторожности оператор видит, когда нагреватели включены
        • Благодаря антипригарному покрытию насадки не подвержены налипанию пластика и преждевременному износу
        • Мечевидная форма паяльника позволяет работать в труднодоступных местах, где не пройдут стандартные паяльники-утюги
        • Объемная тренога из жаростойкого пластика удерживает аппарат в перерывах между сваркой
        • Рукоятка эргономичной формы с рельефными элементами удобно ложится в руку, поэтому работать аппаратом очень комфортно
        • Металлический чемоданчик с ложементами для аппарата и каждого аксессуара позволяет безопасно хранить и транспортировать все вместе