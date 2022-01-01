Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000, Х-PRO, 2000 Вт

Преимущества

Плавная регулировка температуры обеспечивает точную настройку в диапазоне 50-260/300 °C

Индикатор работы обеспечивает визуальный контроль и защиту от ожогов по неосторожности оператор видит, когда нагреватели включены

Благодаря антипригарному покрытию насадки не подвержены налипанию пластика и преждевременному износу

Мечевидная форма паяльника позволяет работать в труднодоступных местах, где не пройдут стандартные паяльники-утюги

Объемная тренога из жаростойкого пластика удерживает аппарат в перерывах между сваркой

Рукоятка эргономичной формы с рельефными элементами удобно ложится в руку, поэтому работать аппаратом очень комфортно

Металлический чемоданчик с ложементами для аппарата и каждого аксессуара позволяет безопасно хранить и транспортировать все вместе

Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 X-PRO предназначен для надежного соединения труб из полипропилена и полиэтилена в бытовых условиях. Мощности 2 кВт достаточно для монтирования систем водоснабжения, отопления и канализации в частных домах и квартирах. 2 ТЭНа обеспечивают температуру до 260-300 °C. Принцип действия аппарата сводится к нагреву и прочному соединению двух компонентов под давлением, поэтому с ним справится даже начинающий мастер. 6 сменных насадок-расходников входят в комплект поставки, поэтому тратить ресурсы на их поиск не придется. Паять можно трубы диаметром 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм.