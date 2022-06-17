Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
Арт. О00000012953
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|399х99х199
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Напряжение сети, В
|220
- Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54 предназначен для надежного диффузного соединения полипропиленовых труб и фитингов диаметром от 20 до 63 мм.
Преимущества
- Диаметры свариваемых труб - 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
- Регулятор температуры
- Надежно соединяет конструкции без протечек в месте шва
- Насадки имеют антипригарное тефлоновое покрытие, обеспечивающее долгий срок службы
- Индикаторы подключения к сети и контроля температуры
- Подставка позволяет установить прибор при перерывах в работе
- Удобный и вместительный металлический кейс