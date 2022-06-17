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Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
5.0
2
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
    Арт. О00000012953
    5.0
    2
    Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
    Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
    Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
    Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
    Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
    Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
    Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
    Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
    Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
    Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
      Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
      Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
      Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
      Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
      Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
      Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
      Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
      Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
      Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54
      Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54

      Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012953
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		399х99х199
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аппарат для сварки ПВХ труб Ресанта АСПТ-1000 65/54 предназначен для надежного диффузного соединения полипропиленовых труб и фитингов диаметром от 20 до 63 мм.

        Преимущества

        • Диаметры свариваемых труб - 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
        • Регулятор температуры
        • Надежно соединяет конструкции без протечек в месте шва
        • Насадки имеют антипригарное тефлоновое покрытие, обеспечивающее долгий срок службы
        • Индикаторы подключения к сети и контроля температуры
        • Подставка позволяет установить прибор при перерывах в работе
        • Удобный и вместительный металлический кейс