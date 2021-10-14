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Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
5.0
4
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
    Арт. О00000006868
    5.0
    4
    Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
    Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
    Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
    Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
    Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
    Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
      Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
      Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
      Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
      Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
      Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376
      Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376

      Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006868
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		190
      Напряжение сети, В
      		230
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376 подходит для соединения металлоконструкций на небольшой строительно площадке или в гараже. Модель отличается высокой производительностью и стабильной работой. Встроенные функции: форсаж дуги, горячий старт, антизалипание, обеспечивают высокое качество сварного шва. Плечевой ремень обеспечивает удобство работы на высоте. Байонетные разъемы способствуют быстрому подключению сварочных кабелей.

        Преимущества 

        • Компактный корпус и малый вес
        • Работа при пониженном напряжении от 150В
        • Arc Force - форсирование дуги
        • Hot Start - легкий поджиг
        • Anti Stick - антизалипание электрода
        • IGBT shield - защита силовых транзисторов
        • Защита от перегрева
        • Защита от перепадов напряжения
        • Плавная и точная регулировка сварочного тока