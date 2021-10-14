Преимущества

Компактный корпус и малый вес

Работа при пониженном напряжении от 150В

Arc Force - форсирование дуги

Hot Start - легкий поджиг

Anti Stick - антизалипание электрода

IGBT shield - защита силовых транзисторов

Защита от перегрева

Защита от перепадов напряжения

Плавная и точная регулировка сварочного тока

Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-190 94376 подходит для соединения металлоконструкций на небольшой строительно площадке или в гараже. Модель отличается высокой производительностью и стабильной работой. Встроенные функции: форсаж дуги, горячий старт, антизалипание, обеспечивают высокое качество сварного шва. Плечевой ремень обеспечивает удобство работы на высоте. Байонетные разъемы способствуют быстрому подключению сварочных кабелей.