Аппарат инвертор. дуговой сварки ИДС-220, 220 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм// СИБРТЕХ

Сварочный апарат Сибртех ИДС-220 станет незаменимым помощником на даче и в гараже.

Высокая продолжительность непрерывной работы, стабильная сварка даже при просаженном сетевом напряжении обеспечат Вам комфортное выполнение сварочных работ.

Особенности модели Сибртех ИДС-220: