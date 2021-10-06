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Аппарат инвертор. дуговой сварки ИДС-220, 220 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм// СИБРТЕХ
5.0
1
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Аппарат инвертор. дуговой сварки ИДС-220, 220 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм// СИБРТЕХ
    Арт. mir-instrumenta_43074
    5.0
    1

      Аппарат инвертор. дуговой сварки ИДС-220, 220 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм// СИБРТЕХ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_43074
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Пульт ДУ
      		Нет
      Производительность, %
      		80
      Вес, кг
      		3.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сварочный апарат Сибртех ИДС-220 станет незаменимым помощником на даче и в гараже.

        Высокая продолжительность непрерывной работы, стабильная сварка даже при просаженном сетевом напряжении обеспечат Вам комфортное выполнение сварочных работ.

        Особенности модели Сибртех ИДС-220:

        • Компактный корпус и малый вес.
        • Работа при пониженном напряжении от 150В.
        • Arc Force - форсирование дуги.
        • Hot Start - легкий поджиг.
        • Anti Stick - антизалипание электрода.
        • IGBT shield - защита силовых транзисторов.
        • Smart Fan - умный вентилятор.
        • Защита от перегрева.
        • Защита от перепадов напряжения.
        • Плавная и точная регулировка сварочного тока.