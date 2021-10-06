Аппарат инвертор. дуговой сварки ИДС-220, 220 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм// СИБРТЕХ
Арт. mir-instrumenta_43074
Аппарат инвертор. дуговой сварки ИДС-220, 220 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм// СИБРТЕХ
Арт. mir-instrumenta_43074
Характеристики
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Производитель
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Пульт ДУ
|Нет
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Производительность, %
|80
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Вес, кг
|3.9
Сварочный апарат Сибртех ИДС-220 станет незаменимым помощником на даче и в гараже.
Высокая продолжительность непрерывной работы, стабильная сварка даже при просаженном сетевом напряжении обеспечат Вам комфортное выполнение сварочных работ.
Особенности модели Сибртех ИДС-220:
- Компактный корпус и малый вес.
- Работа при пониженном напряжении от 150В.
- Arc Force - форсирование дуги.
- Hot Start - легкий поджиг.
- Anti Stick - антизалипание электрода.
- IGBT shield - защита силовых транзисторов.
- Smart Fan - умный вентилятор.
- Защита от перегрева.
- Защита от перепадов напряжения.
- Плавная и точная регулировка сварочного тока.