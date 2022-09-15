Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-200IW
Арт. mir-instrumenta_33145
Характеристики
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Производитель
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Макс. мощность, кВт
|7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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Напряжение холостого хода MMA, В
|56
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Вес, кг
|6.5
- Предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных и бытовых условиях. Аппарат используется службами ЖКХ и аварийно-ремонтными бригадами, широко используется в частном хозяйстве. Аппарат произведен на базе современных инверторных технологий с применением принципа широтно-импульсной модуляции. Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой даже при нестабильном напряжении, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки. Сварочный аппарат предназначен для работы при температуре окружающей среды от – 10 до + 40 °С, относительной влажности менее 90 % при температуре 20 °С.
Преимущества
- Hot Start – легкий поджиг дуги
- Улучшенная система охлаждения
- Встроенная защита от перегрева
- Точная установка сварочного тока
- Устойчивая работа при пониженном напряжении