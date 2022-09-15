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Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW
5.0
1
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW
    Арт. mir-instrumenta_33146
    5.0
    1
    Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW
    Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW
    Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW
    Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW
    Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW
      Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW
      Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW
      Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW
      Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW
      Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW

      Аппарат инвертор. дуговой сварки ММА-220IW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_33146
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kronwerk
      Макс. мощность, кВт
      		8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Напряжение холостого хода MMA, В
      		56
      Вес, кг
      		6.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных и бытовых условиях. Аппарат используется службами ЖКХ и аварийно-ремонтными бригадами, широко используется в частном хозяйстве. Аппарат произведен на базе современных инверторных технологий с применением принципа широтно-импульсной модуляции. Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой даже при нестабильном напряжении, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки. Сварочный аппарат предназначен для работы при температуре окружающей среды от – 10 до + 40 °С, относительной влажности менее 90 % при температуре 20 °С.

        Преимущества

        • Hot Start – легкий поджиг дуги
        • Улучшенная система охлаждения
        • Встроенная защита от перегрева
        • Точная установка сварочного тока
        • Устойчивая работа при пониженном напряжении