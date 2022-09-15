Аппарат инверторный дуговой сварки ММА-160ID, 160 А, ПВР 60 %, D электрода 1,6-3,2 мм, провод 2 метра DENZEL
Арт. mir-instrumenta_38218
Аппарат инверторный дуговой сварки ММА-160ID, 160 А, ПВР 60 %, D электрода 1,6-3,2 мм, провод 2 метра DENZEL
Арт. mir-instrumenta_38218
Характеристики
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Производитель
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Макс. мощность, кВт
|5.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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Вес, кг
|5
- Предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных и бытовых условиях. Аппарат используется службами ЖКХ и аварийно-ремонтными бригадами, широко используется в частном хозяйстве. Аппарат произведен на базе современных инверторных технологий с применением принципа широтно-импульсной модуляции. Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой даже при нестабильном напряжении, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.
Преимущества
- AntiStick – предотвращение прилипания электрода
- Hot Start – легкий поджиг дуги
- ArcForce – высокая стабильность дуги
- Улучшенная система охлаждения
- Встроенная защита от перегрева
- Точная установка сварочного тока
- Устойчивая работа при пониженном напряжении.