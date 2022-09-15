Аппарат инверторный дуговой сварки ММА-200ID, 200 А, ПВР 60%, D электрода 1,6-5 мм, провод 2 метра DENZEL

Аппарат произведен на базе современных инверторных технологий с применением принципа широтно-импульсной модуляции. Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой даже при нестабильном напряжении, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.

Сварочный аппарат предназначен для работы при температуре окружающей среды от – 10 до + 40 °С, относительной влажности менее 90 % при температуре 20 °С. Тип силовых транзисторов IGBT.

Предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных и бытовых условиях. Аппарат используется службами ЖКХ и аварийно-ремонтными бригадами, широко используется в частном хозяйстве.

Преимущества