Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100
Арт. aurora_4158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|550х280х545
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Частота, Гц
|50, 60
- Инверторный трехфазный аппарат AuroraPRO AIRFORCE 100 предназначен для плазменной резки любых токопроводящих материалов: мягкие стали, нержавеющие стали, оцинкованные стали, алюминий, медь и различные сплавы. Работа с данным аппаратом отличается высоким качеством и высокой скоростью резки. Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением увеличивает срок службы расходных материалов горелки и позволяет без перерывов резать сетку и поверхности с отверстиями. При режущем токе 100А, аппарат способен справляться с конструкционной сталью толщиной до 40мм. А при толщинах до 30 мм, АИРФОРС 100 уверенно чувствует себя даже при продолжительных работах не теряя в качестве резки. К аппарату необходимо также подключить компрессор для подачи сжатого воздуха. Комбинированный модуль IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы. Применение: строительство и ремонт, конструкции из нержавеющей стали, тяжелая/легкая промышленность
Преимущества
- Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением
- Качественный тонкий шов и прекрасная скорость работы
- Отсутствие деформации и коробления металла
- Рекомендуемая толщина: 30 мм (конструкционная сталь)
- Цифровой индикатор режущего тока
- Колеса для удобного перемещения по рабочей площадке
- Комбинированный блок IGBT для надежной работы на больших токах