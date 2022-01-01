Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100

Преимущества

Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением

Качественный тонкий шов и прекрасная скорость работы

Отсутствие деформации и коробления металла

Рекомендуемая толщина: 30 мм (конструкционная сталь)

Цифровой индикатор режущего тока

Колеса для удобного перемещения по рабочей площадке

Комбинированный блок IGBT для надежной работы на больших токах

Инверторный трехфазный аппарат AuroraPRO AIRFORCE 100 предназначен для плазменной резки любых токопроводящих материалов: мягкие стали, нержавеющие стали, оцинкованные стали, алюминий, медь и различные сплавы. Работа с данным аппаратом отличается высоким качеством и высокой скоростью резки. Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением увеличивает срок службы расходных материалов горелки и позволяет без перерывов резать сетку и поверхности с отверстиями. При режущем токе 100А, аппарат способен справляться с конструкционной сталью толщиной до 40мм. А при толщинах до 30 мм, АИРФОРС 100 уверенно чувствует себя даже при продолжительных работах не теряя в качестве резки. К аппарату необходимо также подключить компрессор для подачи сжатого воздуха. Комбинированный модуль IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы. Применение: строительство и ремонт, конструкции из нержавеющей стали, тяжелая/легкая промышленность