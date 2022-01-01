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Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100
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Аппараты плазменной резки
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100
    Арт. aurora_4158
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100

      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_4158

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		550х280х545
      Частота, Гц
      		50, 60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный трехфазный аппарат AuroraPRO AIRFORCE 100 предназначен для плазменной резки любых токопроводящих материалов: мягкие стали, нержавеющие стали, оцинкованные стали, алюминий, медь и различные сплавы. Работа с данным аппаратом отличается высоким качеством и высокой скоростью резки. Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением увеличивает срок службы расходных материалов горелки и позволяет без перерывов резать сетку и поверхности с отверстиями. При режущем токе 100А, аппарат способен справляться с конструкционной сталью толщиной до 40мм. А при толщинах до 30 мм, АИРФОРС 100 уверенно чувствует себя даже при продолжительных работах не теряя в качестве резки. К аппарату необходимо также подключить компрессор для подачи сжатого воздуха. Комбинированный модуль IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы. Применение: строительство и ремонт, конструкции из нержавеющей стали, тяжелая/легкая промышленность

        Преимущества

        • Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением
        • Качественный тонкий шов и прекрасная скорость работы
        • Отсутствие деформации и коробления металла
        • Рекомендуемая толщина: 30 мм (конструкционная сталь)
        • Цифровой индикатор режущего тока
        • Колеса для удобного перемещения по рабочей площадке
        • Комбинированный блок IGBT для надежной работы на больших токах