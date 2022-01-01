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Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
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Аппараты плазменной резки
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
    Арт. aurora_4156
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60

      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_4156

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		485х234х425
      Частота, Гц
      		50, 60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор плазменной резки Aurora PRO AIRFORCE 60 IGBT 10059 служит для использования в автосервисах, на строительных площадках, а также при монтаже конструкций из нержавеющей стали. Благодаря бесконтактному способу поджига дуги аппарат позволяет резать с высокой скоростью сетку и всевозможные поверхности с отверстиями. Резке поддаются любые токопроводящие материалы. Современная инверторная технология IGBT обеспечивает высокий уровень КПД - 85%. Модель обладает низким уровнем шума во время резки

        Преимущества

        • Качественный тонкий шов;
        • Отсутствие деформации и коробления металла;
        • Класс изоляции - F;
        • Температурный диапазон работы от -20 до +50 градусов;
        • Прочный корпус.