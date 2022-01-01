Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60
Арт. aurora_4156
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|485х234х425
|
Частота, Гц
|50, 60
- Инвертор плазменной резки Aurora PRO AIRFORCE 60 IGBT 10059 служит для использования в автосервисах, на строительных площадках, а также при монтаже конструкций из нержавеющей стали. Благодаря бесконтактному способу поджига дуги аппарат позволяет резать с высокой скоростью сетку и всевозможные поверхности с отверстиями. Резке поддаются любые токопроводящие материалы. Современная инверторная технология IGBT обеспечивает высокий уровень КПД - 85%. Модель обладает низким уровнем шума во время резки
Преимущества
- Качественный тонкий шов;
- Отсутствие деформации и коробления металла;
- Класс изоляции - F;
- Температурный диапазон работы от -20 до +50 градусов;
- Прочный корпус.