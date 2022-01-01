Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60

Преимущества

Качественный тонкий шов;

Отсутствие деформации и коробления металла;

Класс изоляции - F;

Температурный диапазон работы от -20 до +50 градусов;

Прочный корпус.

Инвертор плазменной резки Aurora PRO AIRFORCE 60 IGBT 10059 служит для использования в автосервисах, на строительных площадках, а также при монтаже конструкций из нержавеющей стали. Благодаря бесконтактному способу поджига дуги аппарат позволяет резать с высокой скоростью сетку и всевозможные поверхности с отверстиями. Резке поддаются любые токопроводящие материалы. Современная инверторная технология IGBT обеспечивает высокий уровень КПД - 85%. Модель обладает низким уровнем шума во время резки