Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
Найти аналог
Аппараты плазменной резки
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
    Арт. aurora_4157
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
    Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80

      Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_4157

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		580х360х620
      Частота, Гц
      		50, 60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор плазменной резки Aurora PRO AIRFORCE 80 IGBT 10060 предназначается для работы с изделиями из различных токопроводящих сплавов, в том числе с сеткой и заготовками с отверстиями на поверхности. Мощный силовой трансформатор в составе конструкции обеспечивает надежность и эффективность работы, а также высокий КПД - 85%. Класс изоляции F гарантирует безопасность эксплуатации модели. Рекомендуемая толщина изделия, при которой аппарат продолжительно работает с высокой скоростью, составляет 25 мм. Сжатый воздух подается путем подключения компрессора к агрегату. Модель незаменима при резке конструкций из нержавеющей стали и успешно применяется на строительных и ремонтных площадках

        Преимущества

        • Температурный диапазон работы от -20 до +50 градусов;
        • Бесконтактный поджиг дуги;
        • Качественный тонкий шов;
        • Передовая инверторная технология IGBT;
        • Отсутствие деформации и коробления металла.