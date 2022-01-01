Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80
Арт. aurora_4157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|580х360х620
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Частота, Гц
|50, 60
- Инвертор плазменной резки Aurora PRO AIRFORCE 80 IGBT 10060 предназначается для работы с изделиями из различных токопроводящих сплавов, в том числе с сеткой и заготовками с отверстиями на поверхности. Мощный силовой трансформатор в составе конструкции обеспечивает надежность и эффективность работы, а также высокий КПД - 85%. Класс изоляции F гарантирует безопасность эксплуатации модели. Рекомендуемая толщина изделия, при которой аппарат продолжительно работает с высокой скоростью, составляет 25 мм. Сжатый воздух подается путем подключения компрессора к агрегату. Модель незаменима при резке конструкций из нержавеющей стали и успешно применяется на строительных и ремонтных площадках
Преимущества
- Температурный диапазон работы от -20 до +50 градусов;
- Бесконтактный поджиг дуги;
- Качественный тонкий шов;
- Передовая инверторная технология IGBT;
- Отсутствие деформации и коробления металла.