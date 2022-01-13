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Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209
5.0
1
Найти аналог
Аппараты плазменной резки
    Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209
    Арт. X13110823
    5.0
    1
    Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209
    Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209
    Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209
    Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209
    Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209
      Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209
      Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209
      Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209
      Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209
      Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209

      Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13110823
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		610x325x575
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Профессиональный инверторный аппарат Сварог CUT 160 (J47) 00000085209 предназначен для воздушно-плазменной резки и раскроя металла — всех видов сталей, также меди и их сплавов. Для осуществления процесса резки не используются горючие газы и баллоны с кислородом, а только сжатый воздух под давлением. Это делает процесс резки металла взрывобезопасным и доступным для широкого применения. 

        Преимущества

        • Резка постоянным током
        • Режим работы 2Т/4Т
        • Работа с широким спектром материалов
        • Высокочастотный поджиг дуги
        • Плавная регулировка тока
        • Степень защиты по классу IP21S