Аппарат плазменной резки Сварог CUT 160 (J47) 00000085209
Арт. X13110823
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|610x325x575
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Частота, Гц
|50
Профессиональный инверторный аппарат Сварог CUT 160 (J47) 00000085209 предназначен для воздушно-плазменной резки и раскроя металла — всех видов сталей, также меди и их сплавов. Для осуществления процесса резки не используются горючие газы и баллоны с кислородом, а только сжатый воздух под давлением. Это делает процесс резки металла взрывобезопасным и доступным для широкого применения.
Преимущества
- Резка постоянным током
- Режим работы 2Т/4Т
- Работа с широким спектром материалов
- Высокочастотный поджиг дуги
- Плавная регулировка тока
- Степень защиты по классу IP21S