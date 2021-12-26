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Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211
4.9
9
Найти аналог
Аппараты плазменной резки
    Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211
    Арт. 710317
    4.9
    9
    Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211
    Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211
    Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211
    Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211
    Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211
      Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211
      Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211
      Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211
      Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211
      Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211

      Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 710317
      4.9
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		540x215x360
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный инверторный аппарат СварогCUT 70 (R33) 00000085211 - предназначен для воздушно-плазменной резки и раскроя металла — всех видов сталей, также меди и их сплавов. Для осуществления процесса резки не используются горючие газы и баллоны с кислородом, а только сжатый воздух под давлением. Это делает процесс резки металла взрывобезопасным и доступным для широкого применения. 

        Преимущества

        • Резка постоянным током
        • Работа с широким спектром материалов
        • Высокочастотный поджиг дуги
        • Плавная регулировка тока
        • Степень защиты по классу IP23
        В интернет-магазине «Бигам» можно купить плазморез на выгодных условиях. Мы предлагаем невысокие цены, при необходимости доставим товар курьером. На всю продукцию в нашем магазине предоставляются официальные гарантии производителя.