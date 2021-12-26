Аппарат плазменной резки СварогCUT 70 (R33) 00000085211

Преимущества

Резка постоянным током

Работа с широким спектром материалов

Высокочастотный поджиг дуги

Плавная регулировка тока

Степень защиты по классу IP23

Профессиональный инверторный аппарат СварогCUT 70 (R33) 00000085211 - предназначен для воздушно-плазменной резки и раскроя металла — всех видов сталей, также меди и их сплавов. Для осуществления процесса резки не используются горючие газы и баллоны с кислородом, а только сжатый воздух под давлением. Это делает процесс резки металла взрывобезопасным и доступным для широкого применения.В интернет-магазине «Бигам» можно купить плазморез на выгодных условиях. Мы предлагаем невысокие цены, при необходимости доставим товар курьером. На всю продукцию в нашем магазине предоставляются официальные гарантии производителя.