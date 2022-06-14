Мойка высокого давления Bosch GHP 5-14 0.600.910.100
Арт. Х103216
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|23.4
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Габариты, мм
|798x396x580
- Аппарат высокого давления Bosch GHP 5-14 0.600.910.100 может применяться на производстве или строительной площадке для устранения различных загрязнений. Мойка рассчитана на интенсивное использование. Составляющие элементы выполнены из надежных материалов - латунный насос и поршни из нержавеющей стали. Встроенные колеса, рукоятка и вертикальная конструкция корпуса - для удобной транспортировки. При снятии пальца с курка происходит мгновенное выключение аппарата, при нажатии - включение (система автостоп). Аппарат оснащен режимом самовсасывания.
Преимущества
- Рассчитана на интенсивное применение
- Удобное удержание пистолета
- Тип двигателя - индукционный
- Производительность - 520 л/ч
- Режим самовсасывания