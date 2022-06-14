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Мойка высокого давления Bosch GHP 5-14 0.600.910.100
5.0
3
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Bosch GHP 5-14 0.600.910.100
    Арт. Х103216
    5.0
    3
    Мойка высокого давления Bosch GHP 5-14 0.600.910.100

      Мойка высокого давления Bosch GHP 5-14 0.600.910.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х103216
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		23.4
      Габариты, мм
      		798x396x580
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат высокого давления Bosch GHP 5-14 0.600.910.100 может применяться на производстве или строительной площадке для устранения различных загрязнений. Мойка рассчитана на интенсивное использование. Составляющие элементы выполнены из надежных материалов - латунный насос и поршни из нержавеющей стали. Встроенные колеса, рукоятка и вертикальная конструкция корпуса - для удобной транспортировки. При снятии пальца с курка происходит мгновенное выключение аппарата, при нажатии - включение (система автостоп). Аппарат оснащен режимом самовсасывания.

        Преимущества

        • Рассчитана на интенсивное применение
        • Удобное удержание пистолета
        • Тип двигателя - индукционный
        • Производительность - 520 л/ч
        • Режим самовсасывания