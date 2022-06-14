Мойка высокого давления Bosch GHP 5-14 0.600.910.100

Преимущества

Рассчитана на интенсивное применение

Удобное удержание пистолета

Тип двигателя - индукционный

Производительность - 520 л/ч

Режим самовсасывания

Аппарат высокого давления Bosch GHP 5-14 0.600.910.100 может применяться на производстве или строительной площадке для устранения различных загрязнений. Мойка рассчитана на интенсивное использование. Составляющие элементы выполнены из надежных материалов - латунный насос и поршни из нержавеющей стали. Встроенные колеса, рукоятка и вертикальная конструкция корпуса - для удобной транспортировки. При снятии пальца с курка происходит мгновенное выключение аппарата, при нажатии - включение (система автостоп). Аппарат оснащен режимом самовсасывания.