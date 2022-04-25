Мойка высокого давления Karcher K 5 1.180-633
Арт. X4509
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|12.8
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Габариты, мм
|344х396х875
- Аппарат высокого давления Karcher K 5 1.180-633 оснащен колесами и легко перемещается по территории. Используется для удаления с поверхности различных загрязнений за счет распыления воды под большим давлением. Мощный двигатель водяного охлаждения обеспечивает производительность до 500 л/ч. Система Quick Connect сокращает время на подготовку к работе. Модель используется для очистки автомобилей и фасадов зданий.
Преимущества
- Производительность достигает 500 л/ч
- Надежный двигатель водяного охлаждения
- Система Plug'n'Clean позволяет заменять чистящее средство одним движением - быстро и без долгих перерывов в работе
- Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него
- Плавная регулировка давления на трубке Vario-Power
- Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 5 1.180-633
- Крюк для хранения кабеля
- Напряжение: 230 В