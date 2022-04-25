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Мойка высокого давления Karcher K 5 1.180-633
5.0
2
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 5 1.180-633
    Арт. X4509
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Karcher K 5 1.180-633

      Мойка высокого давления Karcher K 5 1.180-633

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X4509
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		12.8
      Габариты, мм
      		344х396х875
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат высокого давления Karcher K 5 1.180-633 оснащен колесами и легко перемещается по территории. Используется для удаления с поверхности различных загрязнений за счет распыления воды под большим давлением. Мощный двигатель водяного охлаждения обеспечивает производительность до 500 л/ч. Система Quick Connect сокращает время на подготовку к работе. Модель используется для очистки автомобилей и фасадов зданий.

        Преимущества

        • Производительность достигает 500 л/ч
        • Надежный двигатель водяного охлаждения
        • Система Plug'n'Clean позволяет заменять чистящее средство одним движением - быстро и без долгих перерывов в работе
        • Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него
        • Плавная регулировка давления на трубке Vario-Power
        • Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 5 1.180-633
        • Крюк для хранения кабеля
        • Напряжение: 230 В