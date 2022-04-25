Мойка высокого давления Karcher K 5 1.180-633

Преимущества

Производительность достигает 500 л/ч

Надежный двигатель водяного охлаждения

Система Plug'n'Clean позволяет заменять чистящее средство одним движением - быстро и без долгих перерывов в работе

Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него

Плавная регулировка давления на трубке Vario-Power

Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 5 1.180-633

Крюк для хранения кабеля

Напряжение: 230 В

Аппарат высокого давления Karcher K 5 1.180-633 оснащен колесами и легко перемещается по территории. Используется для удаления с поверхности различных загрязнений за счет распыления воды под большим давлением. Мощный двигатель водяного охлаждения обеспечивает производительность до 500 л/ч. Система Quick Connect сокращает время на подготовку к работе. Модель используется для очистки автомобилей и фасадов зданий.