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Мойка высокого давления Karcher HD 10/23 - 4S 1.286-309
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher HD 10/23 - 4S 1.286-309
    Арт. Х103169
    Мойка высокого давления Karcher HD 10/23 - 4S 1.286-309

      Мойка высокого давления Karcher HD 10/23 - 4S 1.286-309

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103169

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		62
      Габариты, мм
      		560x500x1090
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/23-4 S с приводом от трехфазного электродвигателя впечатляет удобством в работе и превосходными параметрами производительности: 230 бар при расходе воды до 1000 л/ч. Вертикальная конструкция уменьшает площадь, занимаемую аппаратом при хранении, и упрощает его доставку к разным местам выполнения работ. Высокой мобильности способствуют и большие колеса в резиновыми шинами, пригодные даже для перемещения по бездорожью. Отдельный отсек для хранения сопел исключает их утрату. Примененные инновационные решения обеспечивают работу без переутомления, а также быструю подготовку аппарата к применению и быстрое переоснащение в процессе работы.

        Преимущества

        • Система AVS предотвращает скручивание шланга;
        • Высокая производительность;
        • Защита двигателя с диодным индикатором;
        • Латунный входной штуцер;
        • Пистолет Easy Press значительно упрощает работу;
        • Держатель для аксессуаров и шланга высокого давления;
        • Надежный низкооборотный двигатель;
        • Система автоматического отключения;
        • Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением;
        • Двигатель с воздушной системой охлаждения;
        • Окошко для контроля уровня масла.