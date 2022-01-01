Мойка высокого давления Karcher HD 10/23 - 4S 1.286-309
Арт. Х103169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|62
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Габариты, мм
|560x500x1090
- Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/23-4 S с приводом от трехфазного электродвигателя впечатляет удобством в работе и превосходными параметрами производительности: 230 бар при расходе воды до 1000 л/ч. Вертикальная конструкция уменьшает площадь, занимаемую аппаратом при хранении, и упрощает его доставку к разным местам выполнения работ. Высокой мобильности способствуют и большие колеса в резиновыми шинами, пригодные даже для перемещения по бездорожью. Отдельный отсек для хранения сопел исключает их утрату. Примененные инновационные решения обеспечивают работу без переутомления, а также быструю подготовку аппарата к применению и быстрое переоснащение в процессе работы.
Преимущества
- Система AVS предотвращает скручивание шланга;
- Высокая производительность;
- Защита двигателя с диодным индикатором;
- Латунный входной штуцер;
- Пистолет Easy Press значительно упрощает работу;
- Держатель для аксессуаров и шланга высокого давления;
- Надежный низкооборотный двигатель;
- Система автоматического отключения;
- Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением;
- Двигатель с воздушной системой охлаждения;
- Окошко для контроля уровня масла.