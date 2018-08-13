Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903

Преимущества

Пистолет EASY!Force - для выполнения работ без больших усилий

Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903

Плавная регулировка давления и потока

Возможность удобной перевозке в автомобиле

Небольшой вес и размеры - высочайшая мобильность

3-поршневой осевой насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали - долгий срок службы

Латунные штуцеры на входе и выходе - повышенная механическая прочность и устойчивость к коррозии

Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике

Ручка изготовлена из алюминиевого профиля

Корпус из ударопрочной пластмассы защищает внутренние элементы от повреждений

Трехпозиционное сопло - простое изменение вида струи

Клапан дозирования чистящего средства позволяет примешивать его в струю воды и плавно регулировать его концентрацию

Держатель для наматывания кабеля

Отсек для сопел

Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами

Аппарат высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903 предназначен для профессионального применения. Подходит для очистки чувствительных поверхностей. Имеет быстродействующие разъемы EASY!Lock для ускоренного присоединения принадлежностей. Отличается компактными размерами, мобильностью и долговечностью. Ручка в выдвинутом положении обеспечивает удержание пистолета с трубкой. В конструкции предусмотрены держатели для принадлежностей, отсек для сопел и фиксатор вилки.