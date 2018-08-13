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Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903
Арт. Х103251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|27
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Габариты, мм
|360x375x925
- Аппарат высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903 предназначен для профессионального применения. Подходит для очистки чувствительных поверхностей. Имеет быстродействующие разъемы EASY!Lock для ускоренного присоединения принадлежностей. Отличается компактными размерами, мобильностью и долговечностью. Ручка в выдвинутом положении обеспечивает удержание пистолета с трубкой. В конструкции предусмотрены держатели для принадлежностей, отсек для сопел и фиксатор вилки.
Преимущества
- Пистолет EASY!Force - для выполнения работ без больших усилий
- Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903
- Плавная регулировка давления и потока
- Возможность удобной перевозке в автомобиле
- Небольшой вес и размеры - высочайшая мобильность
- 3-поршневой осевой насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали - долгий срок службы
- Латунные штуцеры на входе и выходе - повышенная механическая прочность и устойчивость к коррозии
- Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике
- Ручка изготовлена из алюминиевого профиля
- Корпус из ударопрочной пластмассы защищает внутренние элементы от повреждений
- Трехпозиционное сопло - простое изменение вида струи
- Клапан дозирования чистящего средства позволяет примешивать его в струю воды и плавно регулировать его концентрацию
- Держатель для наматывания кабеля
- Отсек для сопел
- Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами