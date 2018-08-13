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Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903
4.5
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
  • Товар месяца
Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903
Арт. Х103251
4.5
2
Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903
Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903
Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903
Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903
  • Товар месяца
Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903
Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903
Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903
Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903

Мойка высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. Х103251
4.5
2

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Вес, кг
27
Габариты, мм
360x375x925
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
  • Аппарат высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903 предназначен для профессионального применения. Подходит для очистки чувствительных поверхностей. Имеет быстродействующие разъемы EASY!Lock для ускоренного присоединения принадлежностей. Отличается компактными размерами, мобильностью и долговечностью. Ручка в выдвинутом положении обеспечивает удержание пистолета с трубкой. В конструкции предусмотрены держатели для принадлежностей, отсек для сопел и фиксатор вилки.

    Преимущества

    • Пистолет EASY!Force - для выполнения работ без больших усилий
    • Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher HD 6/15 C 1.150-903
    • Плавная регулировка давления и потока
    • Возможность удобной перевозке в автомобиле
    • Небольшой вес и размеры - высочайшая мобильность
    • 3-поршневой осевой насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали - долгий срок службы
    • Латунные штуцеры на входе и выходе - повышенная механическая прочность и устойчивость к коррозии
    • Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике
    • Ручка изготовлена из алюминиевого профиля
    • Корпус из ударопрочной пластмассы защищает внутренние элементы от повреждений
    • Трехпозиционное сопло - простое изменение вида струи
    • Клапан дозирования чистящего средства позволяет примешивать его в струю воды и плавно регулировать его концентрацию
    • Держатель для наматывания кабеля
    • Отсек для сопел
    • Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами