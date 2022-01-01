Мойка высокого давления Karcher K5 Premium Football Edition 1.181-331.0
Арт. Ю00000019575
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|14.5
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Габариты, мм
|349x426x878
- Футбольный мяч для болельщиков входит в комплект поставки помимо шланга высокого давления длиной 8 м, струйной трубки Vario Power, грязевой фрезы, водяного фильтра и чистящего средства в практичной емкости Plug ’n’ Clean. Шланг высокого давления Quick Connect экономит время при присоединении его к аппарату. Хранение кабеля на крюке большого размера позволит держать аппарат аккуратно во время хранения. Принадлежности размещаются на корпусе аппарата и всегда готовы к применению. Мойка также имеет практичный барабан для сматывания шланга.
Преимущества
- Современный двигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы
- Все всегда под рукой благодаря барабану для намотки шланга высокого давления и удобным крюкам для хранения сетевого шнура
- Система Plug'n'Clean позволяет заменять чистящее средство одним движением - быстро и без долгих перерывов в работе