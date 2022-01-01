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Мойка высокого давления Karcher K5 Premium Football Edition 1.181-331.0
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K5 Premium Football Edition 1.181-331.0
    Арт. Ю00000019575
    Мойка высокого давления Karcher K5 Premium Football Edition 1.181-331.0
    Мойка высокого давления Karcher K5 Premium Football Edition 1.181-331.0
    Мойка высокого давления Karcher K5 Premium Football Edition 1.181-331.0
      Мойка высокого давления Karcher K5 Premium Football Edition 1.181-331.0
      Мойка высокого давления Karcher K5 Premium Football Edition 1.181-331.0
      Мойка высокого давления Karcher K5 Premium Football Edition 1.181-331.0

      Мойка высокого давления Karcher K5 Premium Football Edition 1.181-331.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019575

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		14.5
      Габариты, мм
      		349x426x878
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Футбольный мяч для болельщиков входит в комплект поставки помимо шланга высокого давления длиной 8 м, струйной трубки Vario Power, грязевой фрезы, водяного фильтра и чистящего средства в практичной емкости Plug ’n’ Clean. Шланг высокого давления Quick Connect экономит время при присоединении его к аппарату. Хранение кабеля на крюке большого размера позволит держать аппарат аккуратно во время хранения. Принадлежности размещаются на корпусе аппарата и всегда готовы к применению. Мойка также имеет практичный барабан для сматывания шланга.

        Преимущества

        • Современный двигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы
        • Все всегда под рукой благодаря барабану для намотки шланга высокого давления и удобным крюкам для хранения сетевого шнура
        • Система Plug'n'Clean позволяет заменять чистящее средство одним движением - быстро и без долгих перерывов в работе