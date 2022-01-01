Мойка высокого давления Karcher K5 Premium Football Edition 1.181-331.0

Футбольный мяч для болельщиков входит в комплект поставки помимо шланга высокого давления длиной 8 м, струйной трубки Vario Power, грязевой фрезы, водяного фильтра и чистящего средства в практичной емкости Plug ’n’ Clean. Шланг высокого давления Quick Connect экономит время при присоединении его к аппарату. Хранение кабеля на крюке большого размера позволит держать аппарат аккуратно во время хранения. Принадлежности размещаются на корпусе аппарата и всегда готовы к применению. Мойка также имеет практичный барабан для сматывания шланга.

Преимущества