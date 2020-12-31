Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100

Преимущества

Простая настройка угла гиба. Smart&Solid APV-100 можно настроить вручную на определенный угол загиба трубы или профиля. Для этого достаточно переместить ролик на нужную позицию

Надежный крепеж. Все крепежные элементы имеют высокую прочность и свободно выдерживают давление до пяти тонн

Малые усилия. Длинная рукоятка обеспечивает малое количество усилий, необходимых для сгибания профилей

Профильные ролики. Ролики имеют профиль для работы с трубами и полосами

Гидравлический прижим вальцов — усилие 5 тонн

Возможность позиционирования боковых вальцов — 3 положения

Оправки закалены

Корпус и рабочие детали защищены от ржавчины и коррозии

Детали изготовлены на ЧПУ-станках

Ручной роликовый трубогиб-профилегиб Smart&Solid APV-100 имеет в конструкции домкрат с усилием 5 тонн, который обеспечивает надежное прижатие профиля и упрощает его загиб. Инструмент используется для профильных (в стандартный комплект поставки входят оправки для профильных труб 20х20 мм, 40х40 мм, а также полос размером 60х10 мм). Станок подойдет для работы со сталью и более мягкими металлами: медью, алюминием и прочими. Закаленные ролики имеют более длительный срок службы по сравнению с обычными. Корпус трубогиба защищен от коррозии порошковой краской. Все подвижные элементы имеют чернение. Подшипники закрытого типа также продлевают срок службы станка. Изделие рассчитано на небольшое серийное производство, также может применяться в домашних условиях. Для удобства эксплуатации имеется двойная рукоятка.