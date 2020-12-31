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Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100
5.0
1
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Трубогибочные станки
    Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100
    Арт. О00000016211
    5.0
    1
    Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100
    Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100
    Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100
    Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100
      Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100
      Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100
      Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100
      Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100

      Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016211
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Smart&Solid
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		460x460x260
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной роликовый трубогиб-профилегиб Smart&Solid APV-100 имеет в конструкции домкрат с усилием 5 тонн, который обеспечивает надежное прижатие профиля и упрощает его загиб. Инструмент используется для профильных (в стандартный комплект поставки входят оправки для профильных труб 20х20 мм, 40х40 мм, а также полос размером 60х10 мм). Станок подойдет для работы со сталью и более мягкими металлами: медью, алюминием и прочими. Закаленные ролики имеют более длительный срок службы по сравнению с обычными. Корпус трубогиба защищен от коррозии порошковой краской. Все подвижные элементы имеют чернение. Подшипники закрытого типа также продлевают срок службы станка. Изделие рассчитано на небольшое серийное производство, также может применяться в домашних условиях. Для удобства эксплуатации имеется двойная рукоятка.

        Преимущества

        • Простая настройка угла гиба. Smart&Solid APV-100 можно настроить вручную на определенный угол загиба трубы или профиля. Для этого достаточно переместить ролик на нужную позицию
        • Надежный крепеж. Все крепежные элементы имеют высокую прочность и свободно выдерживают давление до пяти тонн
        • Малые усилия. Длинная рукоятка обеспечивает малое количество усилий, необходимых для сгибания профилей
        • Профильные ролики. Ролики имеют профиль для работы с трубами и полосами
        • Гидравлический прижим вальцов — усилие 5 тонн
        • Возможность позиционирования боковых вальцов — 3 положения
        • Оправки закалены
        • Корпус и рабочие детали защищены от ржавчины и коррозии
        • Детали изготовлены на ЧПУ-станках