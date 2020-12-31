Трубогиб-профилегиб ручной роликовый Smart&Solid APV-100
Арт. О00000016211
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|460x460x260
|
Класс товара
|полупрофессиональный
- Ручной роликовый трубогиб-профилегиб Smart&Solid APV-100 имеет в конструкции домкрат с усилием 5 тонн, который обеспечивает надежное прижатие профиля и упрощает его загиб. Инструмент используется для профильных (в стандартный комплект поставки входят оправки для профильных труб 20х20 мм, 40х40 мм, а также полос размером 60х10 мм). Станок подойдет для работы со сталью и более мягкими металлами: медью, алюминием и прочими. Закаленные ролики имеют более длительный срок службы по сравнению с обычными. Корпус трубогиба защищен от коррозии порошковой краской. Все подвижные элементы имеют чернение. Подшипники закрытого типа также продлевают срок службы станка. Изделие рассчитано на небольшое серийное производство, также может применяться в домашних условиях. Для удобства эксплуатации имеется двойная рукоятка.
Преимущества
- Простая настройка угла гиба. Smart&Solid APV-100 можно настроить вручную на определенный угол загиба трубы или профиля. Для этого достаточно переместить ролик на нужную позицию
- Надежный крепеж. Все крепежные элементы имеют высокую прочность и свободно выдерживают давление до пяти тонн
- Малые усилия. Длинная рукоятка обеспечивает малое количество усилий, необходимых для сгибания профилей
- Профильные ролики. Ролики имеют профиль для работы с трубами и полосами
- Гидравлический прижим вальцов — усилие 5 тонн
- Возможность позиционирования боковых вальцов — 3 положения
- Оправки закалены
- Корпус и рабочие детали защищены от ржавчины и коррозии
- Детали изготовлены на ЧПУ-станках