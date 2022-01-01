Тройник AQuafit 1/2" НР 02575
Арт. X1691385953
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип фитинга
|тройник
|
Тип соединения
|винтовое
- Корпус резьбовых фитингов AQUAFIT изготовлен из высококачественной латуни марки CW617N (аналог латуни ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004) методом горячего прессования, который способствует снижению внутренних напряжений в металле и, тем самым, повышению прочностных характеристик изделия.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы
- Износостойкость