Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тройник AQuafit 1/2" НР 02575
Найти аналог
Латунные тройники
    Тройник AQuafit 1/2" НР 02575
    Арт. X1691385953
    Тройник AQuafit 1/2" НР 02575

      Тройник AQuafit 1/2" НР 02575

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691385953

      Характеристики

      Производитель
      		Aquafit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Корпус резьбовых фитингов AQUAFIT изготовлен из высококачественной латуни марки CW617N (аналог латуни ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004) методом горячего прессования, который способствует снижению внутренних напряжений в металле и, тем самым, повышению прочностных характеристик изделия.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы
        • Износостойкость