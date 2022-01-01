Тройник AQuafit 1/2" НР 02575

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Износостойкость

Корпус резьбовых фитингов AQUAFIT изготовлен из высококачественной латуни марки CW617N (аналог латуни ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004) методом горячего прессования, который способствует снижению внутренних напряжений в металле и, тем самым, повышению прочностных характеристик изделия.