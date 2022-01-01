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Насос скважный Aquario ASP1E-55-75 3255, кабель 35м
Арт. О00000027478
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Скважинный насос AQUARIO ASP1E-55-75 3255 качает чистую воду из скважин диаметром не менее 85 мм, а также из колодцев и открытых водоемов (прудов, рек, баков). Корпус выполнен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что обуславливает долгий срок службы насоса. Обратный клапан препятствует сбросу воды через насос в скважину после остановки насоса.
Преимущества
- Обратный клапан
- Маслонаполненный асинхронный двигатель со встроенными конденсатором и термовыключателем
- Корпус AQUARIO ASP1E-55-75 3255 изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии
- Максимальная глубина погружения насоса ниже поверхности воды: не более 50 м
- Материал рабочих колес и диффузоров: технополимер + вставки из нержавеющей стали
- Вал насоса, выходной патрубок, входной фильтр из нержавеющей стали