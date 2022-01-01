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Насос скважный Aquario ASP1E-55-75 3255, кабель 35м
18 708 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Насос скважный Aquario ASP1E-55-75 3255, кабель 35м
Арт. О00000027478
Насос скважный Aquario ASP1E-55-75 3255, кабель 35м
  • Персональная скидка

Насос скважный Aquario ASP1E-55-75 3255, кабель 35м

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18 708 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000027478

Характеристики

Производитель
Aquario
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 708 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Скважинный насос AQUARIO ASP1E-55-75 3255 качает чистую воду из скважин диаметром не менее 85 мм, а также из колодцев и открытых водоемов (прудов, рек, баков). Корпус выполнен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что обуславливает долгий срок службы насоса. Обратный клапан препятствует сбросу воды через насос в скважину после остановки насоса.

    Преимущества

    • Обратный клапан
    • Маслонаполненный асинхронный двигатель со встроенными конденсатором и термовыключателем
    • Корпус AQUARIO ASP1E-55-75 3255 изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии
    • Максимальная глубина погружения насоса ниже поверхности воды: не более 50 м
    • Материал рабочих колес и диффузоров: технополимер + вставки из нержавеющей стали
    • Вал насоса, выходной патрубок, входной фильтр из нержавеющей стали