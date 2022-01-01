Насос скважный Aquario ASP1E-55-75 3255, кабель 35м

Преимущества

Обратный клапан

Маслонаполненный асинхронный двигатель со встроенными конденсатором и термовыключателем

Корпус AQUARIO ASP1E-55-75 3255 изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии

Максимальная глубина погружения насоса ниже поверхности воды: не более 50 м

Материал рабочих колес и диффузоров: технополимер + вставки из нержавеющей стали

Вал насоса, выходной патрубок, входной фильтр из нержавеющей стали

Скважинный насос AQUARIO ASP1E-55-75 3255 качает чистую воду из скважин диаметром не менее 85 мм, а также из колодцев и открытых водоемов (прудов, рек, баков). Корпус выполнен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что обуславливает долгий срок службы насоса. Обратный клапан препятствует сбросу воды через насос в скважину после остановки насоса.