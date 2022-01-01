Насос скважный Aquario ASP1E-75-75 3275, кабель 50м

Преимущества

Обратный клапан

Маслонаполненный асинхронный двигатель со встроенным конденсатором и термовыключателем

Корпус AQUARIO ASP1E-75-75 3275 изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии

Максимальная глубина погружения насоса ниже поверхности воды: не более 50 м

Материал рабочих колес и диффузоров: технополимер + вставки из нержавеющей стали

Вал насоса, выходной патрубок, входной фильтр из нержавеющей стали



Скважинный насос AQUARIO ASP1E-75-75 3275 подходит для подачи воды из водозаборных источников с внутренним диаметром более 85 мм. Электродвигатель оснащен термовыключателем и конденсатором. Охлаждение электродвигателя осуществляется протекающим вдоль него потоком холодной воды. Корпус выполнен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что обуславливает долгий срок службы насоса. Насос укомплектован шнуром длиной 50 метров, что позволяет не приобретать дополнительный удлинитель, следовательно, это экономит деньги.