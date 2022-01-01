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Насос скважный Aquario ASP1E-75-75 3275, кабель 50м
24 460 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Насос скважный Aquario ASP1E-75-75 3275, кабель 50м
Арт. О00000027479
Насос скважный Aquario ASP1E-75-75 3275, кабель 50м
  • Персональная скидка

Насос скважный Aquario ASP1E-75-75 3275, кабель 50м

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24 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000027479

Характеристики

Производитель
Aquario
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
24 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Скважинный насос AQUARIO ASP1E-75-75 3275 подходит для подачи воды из водозаборных источников с внутренним диаметром более 85 мм. Электродвигатель оснащен термовыключателем и конденсатором. Охлаждение электродвигателя осуществляется протекающим вдоль него потоком холодной воды. Корпус выполнен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что обуславливает долгий срок службы насоса. Насос укомплектован шнуром длиной 50 метров, что позволяет не приобретать дополнительный удлинитель, следовательно, это экономит деньги.

    Преимущества

    • Обратный клапан
    • Маслонаполненный асинхронный двигатель со встроенным конденсатором и термовыключателем
    • Корпус AQUARIO ASP1E-75-75 3275 изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии
    • Максимальная глубина погружения насоса ниже поверхности воды: не более 50 м
    • Материал рабочих колес и диффузоров: технополимер + вставки из нержавеющей стали
    • Вал насоса, выходной патрубок, входной фильтр из нержавеющей стали