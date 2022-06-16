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Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lexis 80
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lexis 80
    Арт. О00000014097
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lexis 80
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lexis 80
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lexis 80
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lexis 80
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lexis 80
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lexis 80

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lexis 80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014097
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический настенный водонагреватель Ariston LEXIS 80 с баком из нержавеющей стали емкостью 80 л - это накопительный прибор для нагрева воды для дома. Плоский корпус, глубина водонагревателя составляет 26 см, что позволяет его встраивать в небольшие пространства (например, в ванной комнате). LEXIS 50 имеет сразу два ТЭНа - на 1,2 кВт и 0,8 кВт, благодаря чему подогрев воды происходит в рекордные сроки. Отличается усовершенствованной электроникой, а также функцией «ускоренного нагрева» с максимальной мощностью 2 кВт. Оснащен очень удобным большим дисплеем, на котором отображается служебная информация. Модель имеет следующую индикацию: о мощностном режиме, текущем температурном уровне внутри бака, о процессе нагрева и режиме ожидания.

        Преимущества

        • Объем 80 л
        • Электронное управление
        • Ускоренный нагрев с максимальной мощностью 2,0 кВт позволяет быстро получить большее количество горячей воды
        • Внутренний бак из нержавеющей стали
        • Большой цифровой дисплей
        • Индикатор режима нагрева
        • Индикатор режима ожидания
        • Индикатор температуры воды
        • Индикатор режима мощности (1,2 кВт/2,0 кВт)
        • Сенсорные кнопки включения режимов мощности (1,2 кВт/2,0 кВт)
        • Кнопка включения/ручка регулировки температуры
        • Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
        • Предохранительный клапан в комплекте
        • 5 лет гарантии на внутренний бак