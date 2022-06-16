Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lexis 80

Преимущества

Объем 80 л

Электронное управление

Ускоренный нагрев с максимальной мощностью 2,0 кВт позволяет быстро получить большее количество горячей воды

Внутренний бак из нержавеющей стали

Большой цифровой дисплей

Индикатор режима нагрева

Индикатор режима ожидания

Индикатор температуры воды

Индикатор режима мощности (1,2 кВт/2,0 кВт)

Сенсорные кнопки включения режимов мощности (1,2 кВт/2,0 кВт)

Кнопка включения/ручка регулировки температуры

Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты

Предохранительный клапан в комплекте

5 лет гарантии на внутренний бак

Электрический настенный водонагреватель Ariston LEXIS 80 с баком из нержавеющей стали емкостью 80 л - это накопительный прибор для нагрева воды для дома. Плоский корпус, глубина водонагревателя составляет 26 см, что позволяет его встраивать в небольшие пространства (например, в ванной комнате). LEXIS 50 имеет сразу два ТЭНа - на 1,2 кВт и 0,8 кВт, благодаря чему подогрев воды происходит в рекордные сроки. Отличается усовершенствованной электроникой, а также функцией «ускоренного нагрева» с максимальной мощностью 2 кВт. Оснащен очень удобным большим дисплеем, на котором отображается служебная информация. Модель имеет следующую индикацию: о мощностном режиме, текущем температурном уровне внутри бака, о процессе нагрева и режиме ожидания.