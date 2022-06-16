Электрический накопительный водонагреватель Ariston Lexis 80
Арт. О00000014097
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Электрический настенный водонагреватель Ariston LEXIS 80 с баком из нержавеющей стали емкостью 80 л - это накопительный прибор для нагрева воды для дома. Плоский корпус, глубина водонагревателя составляет 26 см, что позволяет его встраивать в небольшие пространства (например, в ванной комнате). LEXIS 50 имеет сразу два ТЭНа - на 1,2 кВт и 0,8 кВт, благодаря чему подогрев воды происходит в рекордные сроки. Отличается усовершенствованной электроникой, а также функцией «ускоренного нагрева» с максимальной мощностью 2 кВт. Оснащен очень удобным большим дисплеем, на котором отображается служебная информация. Модель имеет следующую индикацию: о мощностном режиме, текущем температурном уровне внутри бака, о процессе нагрева и режиме ожидания.
Преимущества
- Объем 80 л
- Электронное управление
- Ускоренный нагрев с максимальной мощностью 2,0 кВт позволяет быстро получить большее количество горячей воды
- Внутренний бак из нержавеющей стали
- Большой цифровой дисплей
- Индикатор режима нагрева
- Индикатор режима ожидания
- Индикатор температуры воды
- Индикатор режима мощности (1,2 кВт/2,0 кВт)
- Сенсорные кнопки включения режимов мощности (1,2 кВт/2,0 кВт)
- Кнопка включения/ручка регулировки температуры
- Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
- Предохранительный клапан в комплекте
- 5 лет гарантии на внутренний бак