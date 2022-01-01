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Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 50
15 260 ₽
15 450 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 50
Арт. О00000029673
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 50
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 50
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 50
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 50
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 50
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 50

Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 50

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  • -190 ₽
15 260 ₽
15 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000029673

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -190 ₽
15 260 ₽
15 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический накопительный водонагреватель Ariston представляет собой компактное оборудование, ориентированное на применение с одной точкой водозабора. Пригодится в периоды сезонных запланированных отключений горячей воды, а также в случаях аварий. Оптимально подойдет для подключения к смесителю на кухне или в ванной комнате многоквартирного дома, дачи, коттеджа.

    Преимущества

    • Механическое управление
    • Компактные размеры
    • Максимально легкая и быстрая установка
    • Идеальное соотношение дизайна и производительности
    • Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии