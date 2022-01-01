Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 50

Преимущества

Механическое управление

Компактные размеры

Максимально легкая и быстрая установка

Идеальное соотношение дизайна и производительности

Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии

Электрический накопительный водонагреватель Ariston представляет собой компактное оборудование, ориентированное на применение с одной точкой водозабора. Пригодится в периоды сезонных запланированных отключений горячей воды, а также в случаях аварий. Оптимально подойдет для подключения к смесителю на кухне или в ванной комнате многоквартирного дома, дачи, коттеджа.