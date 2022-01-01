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Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 50
Арт. О00000029673
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Электрический накопительный водонагреватель Ariston представляет собой компактное оборудование, ориентированное на применение с одной точкой водозабора. Пригодится в периоды сезонных запланированных отключений горячей воды, а также в случаях аварий. Оптимально подойдет для подключения к смесителю на кухне или в ванной комнате многоквартирного дома, дачи, коттеджа.
Преимущества
- Механическое управление
- Компактные размеры
- Максимально легкая и быстрая установка
- Идеальное соотношение дизайна и производительности
- Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии