Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 80

Преимущества

Объем 80 л

Механическое управление

Мощность 2,0 кВт

Световой индикатор нагрева

Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии

Глубина 27 см экономит пространство

Вертикальный монтаж

+15% горячей воды за то же время благодаря технологии WaterPlus

Идеальное соотношение дизайна и производительности

Эмалевое покрытие TitanShield защищает внутренний бак от коррозии

Защита от перегрева

Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм

Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты

Предохранительный клапан в комплекте

5 лет гарантии от производителя на внутренний бак

Хорошим решением для дачи станет водонагреватель АRISТОN. Емкость модели равна 80 л, а мощность электрического нагревателя составляет 2 кВт. Это устройство способно разогреть воду до необходимой температуры в среднем за 70 минут, максимальная ее температура достигает 75 градусов.