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Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 80
Арт. О00000029674
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Хорошим решением для дачи станет водонагреватель АRISТОN. Емкость модели равна 80 л, а мощность электрического нагревателя составляет 2 кВт. Это устройство способно разогреть воду до необходимой температуры в среднем за 70 минут, максимальная ее температура достигает 75 градусов.
Преимущества
- Объем 80 л
- Механическое управление
- Мощность 2,0 кВт
- Световой индикатор нагрева
- Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
- Глубина 27 см экономит пространство
- Вертикальный монтаж
- +15% горячей воды за то же время благодаря технологии WaterPlus
- Идеальное соотношение дизайна и производительности
- Эмалевое покрытие TitanShield защищает внутренний бак от коррозии
- Защита от перегрева
- Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
- Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
- Предохранительный клапан в комплекте
- 5 лет гарантии от производителя на внутренний бак