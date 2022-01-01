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Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 80
17 970 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 80
Арт. О00000029674
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 80
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 80
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 80
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 80
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 80
Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 80

Электрический водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R 80

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17 970 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000029674

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 970 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Хорошим решением для дачи станет водонагреватель АRISТОN. Емкость модели равна 80 л, а мощность электрического нагревателя составляет 2 кВт. Это устройство способно разогреть воду до необходимой температуры в среднем за 70 минут, максимальная ее температура достигает 75 градусов.

    Преимущества

    • Объем 80 л
    • Механическое управление
    • Мощность 2,0 кВт
    • Световой индикатор нагрева
    • Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
    • Глубина 27 см экономит пространство
    • Вертикальный монтаж
    • +15% горячей воды за то же время благодаря технологии WaterPlus
    • Идеальное соотношение дизайна и производительности
    • Эмалевое покрытие TitanShield защищает внутренний бак от коррозии
    • Защита от перегрева
    • Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
    • Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
    • Предохранительный клапан в комплекте
    • 5 лет гарантии от производителя на внутренний бак