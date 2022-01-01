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Электрический водонагреватель Ariston Abse VLS Pro Inox PW 100
Арт. О00000029664
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Электрический водонагреватель Ariston Abse VLS Pro Inox PW 100
Арт. О00000029664
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Да
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- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 100 используется для подготовки горячей воды. Данный аппарат оснащен внутренний баком на 100 литров. Система ABS 2.0 увеличивает безопасность эксплуатации водонагревателя . Предусмотрена функция очищения воды и внутренней поверхности агрегата от бактерий (ECO). Водонагреватель имеет два нагревательных элемента, (1,5+1 кВт) позволяющих задействовать частичную или полную мощность нагрева. Материал бака - нержавеющая сталь.
Преимущества
- Внутренний бак аппарата изготовлен из нержавеющей стали
- Водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально
- Электронный термометр
- На лицевой части корпуса агрегата расположен дискретный дисплей (шаг - 10 градусов)
- Внешний корпус выполнен из пластика белого цвета с черными матовыми нижней и верхней крышками
- Технология Nanomix обеспечивает нагрев большего количества воды за меньшее время