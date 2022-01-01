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Электрический водонагреватель Ariston Abse VLS Pro Inox PW 100
27 350 ₽
27 690 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Ariston Abse VLS Pro Inox PW 100
Арт. О00000029664
Электрический водонагреватель Ariston Abse VLS Pro Inox PW 100
Электрический водонагреватель Ariston Abse VLS Pro Inox PW 100
Электрический водонагреватель Ariston Abse VLS Pro Inox PW 100
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Ariston Abse VLS Pro Inox PW 100
Электрический водонагреватель Ariston Abse VLS Pro Inox PW 100
Электрический водонагреватель Ariston Abse VLS Pro Inox PW 100

Электрический водонагреватель Ariston Abse VLS Pro Inox PW 100

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  • -340 ₽
27 350 ₽
27 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000029664

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -340 ₽
27 350 ₽
27 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 100 используется для подготовки горячей воды. Данный аппарат оснащен внутренний баком на 100 литров. Система ABS 2.0 увеличивает безопасность эксплуатации водонагревателя . Предусмотрена функция очищения воды и внутренней поверхности агрегата от бактерий (ECO). Водонагреватель имеет два нагревательных элемента, (1,5+1 кВт) позволяющих задействовать частичную или полную мощность нагрева. Материал бака - нержавеющая сталь.

    Преимущества

    • Внутренний бак аппарата изготовлен из нержавеющей стали
    • Водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально
    • Электронный термометр
    • На лицевой части корпуса агрегата расположен дискретный дисплей (шаг - 10 градусов)
    • Внешний корпус выполнен из пластика белого цвета с черными матовыми нижней и верхней крышками
    • Технология Nanomix обеспечивает нагрев большего количества воды за меньшее время