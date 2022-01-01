Электрический водонагреватель Ariston Abse VLS Pro Inox PW 100

Преимущества

Внутренний бак аппарата изготовлен из нержавеющей стали

Водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально

Электронный термометр

На лицевой части корпуса агрегата расположен дискретный дисплей (шаг - 10 градусов)

Внешний корпус выполнен из пластика белого цвета с черными матовыми нижней и верхней крышками

Технология Nanomix обеспечивает нагрев большего количества воды за меньшее время

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 100 используется для подготовки горячей воды. Данный аппарат оснащен внутренний баком на 100 литров. Система ABS 2.0 увеличивает безопасность эксплуатации водонагревателя . Предусмотрена функция очищения воды и внутренней поверхности агрегата от бактерий (ECO). Водонагреватель имеет два нагревательных элемента, (1,5+1 кВт) позволяющих задействовать частичную или полную мощность нагрева. Материал бака - нержавеющая сталь.