Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 50

Преимущества

Объем 50 л

Электронное управление

Функция FAST - ускоренный нагрев воды за счет двух нагревательных элементов

ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)

Активная электрическая защита

Защита при включения без воды

ECO - профессиональная система защиты от бактерий

Внутренний бак из нержавеющей стали

Плоская форма бака

Универсальный монтаж (вертикальный и горизонтальный)

Самый быстрый нагрев воды, необходимой для принятия первого душа

Сварка micro plazma tig

Cистема автодиагностики

Nanomix - уникальная форма рассекателя холодной воды, позволяющая получить больше воды для душа за меньшее время

Защита от перегрева

Тестирование бака при 16 атм

Предохранительный клапан в комплекте

7 лет гарантии от производителя на внутренний бак

Водонагреватель ARISTON предназначен для подготовки горячей воды для бытового пользования. Максимальный нагрев воды – 80 градусов Цельсия. Прибор работает по накопительному принципу, внутри располагаются 2 резервуара общим объемом 50 л.