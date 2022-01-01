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Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 50
Арт. О00000029662
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Водонагреватель ARISTON предназначен для подготовки горячей воды для бытового пользования. Максимальный нагрев воды – 80 градусов Цельсия. Прибор работает по накопительному принципу, внутри располагаются 2 резервуара общим объемом 50 л.
Преимущества
- Объем 50 л
- Электронное управление
- Функция FAST - ускоренный нагрев воды за счет двух нагревательных элементов
- ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)
- Активная электрическая защита
- Защита при включения без воды
- ECO - профессиональная система защиты от бактерий
- Внутренний бак из нержавеющей стали
- Плоская форма бака
- Универсальный монтаж (вертикальный и горизонтальный)
- Самый быстрый нагрев воды, необходимой для принятия первого душа
- Сварка micro plazma tig
- Cистема автодиагностики
- Nanomix - уникальная форма рассекателя холодной воды, позволяющая получить больше воды для душа за меньшее время
- Защита от перегрева
- Тестирование бака при 16 атм
- Предохранительный клапан в комплекте
- 7 лет гарантии от производителя на внутренний бак