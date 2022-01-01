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Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 50
20 540 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 50
Арт. О00000029662
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 50
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 50
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 50
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 50
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 50
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 50

Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 50

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20 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000029662

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Водонагреватель ARISTON предназначен для подготовки горячей воды для бытового пользования. Максимальный нагрев воды – 80 градусов Цельсия. Прибор работает по накопительному принципу, внутри располагаются 2 резервуара общим объемом 50 л.

    Преимущества

    • Объем 50 л
    • Электронное управление
    • Функция FAST - ускоренный нагрев воды за счет двух нагревательных элементов
    • ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)
    • Активная электрическая защита
    • Защита при включения без воды
    • ECO - профессиональная система защиты от бактерий
    • Внутренний бак из нержавеющей стали
    • Плоская форма бака
    • Универсальный монтаж (вертикальный и горизонтальный)
    • Самый быстрый нагрев воды, необходимой для принятия первого душа
    • Сварка micro plazma tig
    • Cистема автодиагностики
    • Nanomix - уникальная форма рассекателя холодной воды, позволяющая получить больше воды для душа за меньшее время
    • Защита от перегрева
    • Тестирование бака при 16 атм
    • Предохранительный клапан в комплекте
    • 7 лет гарантии от производителя на внутренний бак