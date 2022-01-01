Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80
24 190 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80
Арт. О00000029663
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80

Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
24 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000029663

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
24 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

С этим товаром смотрят

Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
80 ₽
5.0
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
Заглушка Altstream 003110101 (1/2", 200 шт.)
50 ₽
5.0
Заглушка Altstream 003110101 (1/2", 200 шт.)
Гибкая подводка Altstream Super 023020205 (1/2", вн/нар, 500 мм)
160 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 023020205 (1/2", вн/нар, 500 мм)
Гибкая подводка Altstream Super 1/2" вн/вн 500мм 023020105
160 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 1/2" вн/вн 500мм 023020105
Заглушка Altstream 003100102 (1/2", 250 шт.)
50 ₽
4.7
Заглушка Altstream 003100102 (1/2", 250 шт.)
Универсальный набор для крепления бойлера MasterProf ИС.131027 (200 л, 10x100 мм)
110 ₽
5.0
Универсальный набор для крепления бойлера MasterProf ИС.131027 (200 л, 10x100 мм)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Фум лента Fora 006140103 (15 м x 19 мм)
55 ₽
5.0
Фум лента Fora 006140103 (15 м x 19 мм)
Алюминиевый радиатор Royal Thermo Biliner Alum 500 НС-1173487 (8 секций)
Нет в наличии
5.0
Алюминиевый радиатор Royal Thermo Biliner Alum 500 НС-1173487 (8 секций)
Смотреть
Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500-8 секц.
Нет в наличии
Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500-8 секц.
Смотреть
Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
Нет в наличии
Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
Смотреть
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Внутреннее покрытие бака водонагревателя АRISТОN выполнено из долговечной нержавеющей стали с термостойким эмалевым покрытием. Предельная температура воды в приборе не превышает 80 градусов, а внутреннее давление – 6 Бар. Устройство выполнено с применением сварки микроплазмой. Наличие двух термоэлементов обеспечивает ускоренный нагрев воды.

    Преимущества

    • Объем 80 л
    • Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
    • Точная настройка и отображение температуры
    • +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
    • Идеальное соотношение дизайна и производительности
    • Экономия электроэнергии до 14%
    • Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
    • Трехступенчатая электронная система защиты
    • Защита от перегрева