Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80

Преимущества

Объем 80 л

Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии

Точная настройка и отображение температуры

+15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix

Идеальное соотношение дизайна и производительности

Экономия электроэнергии до 14%

Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии

Трехступенчатая электронная система защиты

Защита от перегрева

Внутреннее покрытие бака водонагревателя АRISТОN выполнено из долговечной нержавеющей стали с термостойким эмалевым покрытием. Предельная температура воды в приборе не превышает 80 градусов, а внутреннее давление – 6 Бар. Устройство выполнено с применением сварки микроплазмой. Наличие двух термоэлементов обеспечивает ускоренный нагрев воды.