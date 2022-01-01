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Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 80
Арт. О00000029663
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Да
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- Внутреннее покрытие бака водонагревателя АRISТОN выполнено из долговечной нержавеющей стали с термостойким эмалевым покрытием. Предельная температура воды в приборе не превышает 80 градусов, а внутреннее давление – 6 Бар. Устройство выполнено с применением сварки микроплазмой. Наличие двух термоэлементов обеспечивает ускоренный нагрев воды.
Преимущества
- Объем 80 л
- Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
- Точная настройка и отображение температуры
- +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
- Идеальное соотношение дизайна и производительности
- Экономия электроэнергии до 14%
- Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
- Трехступенчатая электронная система защиты
- Защита от перегрева