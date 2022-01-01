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Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
2 899 ₽
3 660 ₽
Проточные водонагреватели электрические
  • Персональная скидка
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Арт. О00000027193
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
  • Персональная скидка
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016
Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016

Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016

Дарим скидки за
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  • -761 ₽
2 899 ₽
3 660 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000027193

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Способ подачи воды
безнапорный
Мин. давление воды, бар
0.3
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -761 ₽
2 899 ₽
3 660 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический водонагреватель ARISTON AURES S 3.5 SH PL имеет наивысший класс энергоэффективности - А. Высочайшая степень защиты IP25 позволяет установить водонагреватель Aures Slim внутри ванны. Благодаря термостату с двойным термическим отключением, Aures обеспечивает полную защиту от резкого повышения температуры воды Технология мгновенного нагрева экономит ваше бесценное время, гарантируя, что горячая вода всегда готова, когда захотите. Водонагреватель имеет контроль переключателей – мощности и температуры и контроль электробезопасности. Компактные размеры и малый вес Aures обеспечивают простую установку, даже в ограниченном пространстве. 

    Преимущества

    • Одна точка водоразбора
    • Итальянский дизайн
    • Компактные размеры и легкая установка
    • Класс энергоэффективности A
    • Класс защиты от воды и пыли IP25: возможна установка водонагревателя в душе
    • Контроль температуры находится на фронтальной панели
    • Многоступенчатая защита
    • Комплектация: душ
    • Терморегулятор, три режима мощности