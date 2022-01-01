Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL 3520016

Преимущества

Одна точка водоразбора

Итальянский дизайн

Компактные размеры и легкая установка

Класс энергоэффективности A

Класс защиты от воды и пыли IP25: возможна установка водонагревателя в душе

Контроль температуры находится на фронтальной панели

Многоступенчатая защита

Комплектация: душ

Терморегулятор, три режима мощности

Электрический водонагреватель ARISTON AURES S 3.5 SH PL имеет наивысший класс энергоэффективности - А. Высочайшая степень защиты IP25 позволяет установить водонагреватель Aures Slim внутри ванны. Благодаря термостату с двойным термическим отключением, Aures обеспечивает полную защиту от резкого повышения температуры воды Технология мгновенного нагрева экономит ваше бесценное время, гарантируя, что горячая вода всегда готова, когда захотите. Водонагреватель имеет контроль переключателей – мощности и температуры и контроль электробезопасности. Компактные размеры и малый вес Aures обеспечивают простую установку, даже в ограниченном пространстве.