Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
7 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
Арт. О00000038612
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
  • Персональная скидка
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662

Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000038612

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

С этим товаром смотрят

Гибкая подводка 000548,1413 (1/2", 400 мм, FxF)
130 ₽
5.0
Гибкая подводка 000548,1413 (1/2", 400 мм, FxF)
Гибкая подводка (1/2", 800 мм, FxF)
170 ₽
5.0
Гибкая подводка (1/2", 800 мм, FxF)
Шаровый кран Баз 11Б27п1 Ду 15 А30, г/г, рычаг
310 ₽
5.0
Шаровый кран Баз 11Б27п1 Ду 15 А30, г/г, рычаг
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
2 450 ₽
Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 50 V 1.8K PL располагает баком объемом 50 л. Это делает его подходящим для использования в ванной или на кухне. Прибор устанавливается на стену, а вода к нему подключается снизу.

    Преимущества

    • Продолжительную и беспроблемную службу модели гарантируют титановое покрытие бака, а также встроенный магниевый анод
    • Опция защиты от перегрева отвечает за отключение прибора после того, как вода в его баке достигнет температуры 75°
    • Для этого его трубчатому ТЭНу мощностью 1.8 кВт понадобится 1.5 часа.
    • Понятное механическое управление, встроенный термометр и индикатор нагрева делают обращение с водонагревателем Ariston BLU1 R ABS 50 V 1.8K PL простым для каждого
    • Главными достоинствами прибора можно назвать надежность и безотказность работы