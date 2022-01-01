- Персональная скидка
Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS, 50 V, 1.8K PL, 3700662
Арт. О00000038612
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 50 V 1.8K PL располагает баком объемом 50 л. Это делает его подходящим для использования в ванной или на кухне. Прибор устанавливается на стену, а вода к нему подключается снизу.
Преимущества
- Продолжительную и беспроблемную службу модели гарантируют титановое покрытие бака, а также встроенный магниевый анод
- Опция защиты от перегрева отвечает за отключение прибора после того, как вода в его баке достигнет температуры 75°
- Для этого его трубчатому ТЭНу мощностью 1.8 кВт понадобится 1.5 часа.
- Понятное механическое управление, встроенный термометр и индикатор нагрева делают обращение с водонагревателем Ariston BLU1 R ABS 50 V 1.8K PL простым для каждого
- Главными достоинствами прибора можно назвать надежность и безотказность работы