Газовая колонка Ariston FAST R DISPLAY 10L NG 3632715

Преимущества

Производительность ГВС 10 л/мин (∆Т=25°С)

Открытая камера сгорания

Работа от батареек 2 x 1,5V LR20

Внешний регулятор температуры

Механическая модуляция мощности

Механический контроль температуры

Включение при минимальном давлении воды

Комфортная температура при низком расходе воды

Разработано в Европе специально для России

Проверенные надёжные компоненты

Электронный розжиг

Современная система безопасности

Классический эргономичный интерфейс

Лёгкий монтаж

Лёгкое обслуживание

Ariston FAST R DISPLAY 10L NG представляет собой водонагреватель газовый проточного типа, оборудованный открытой камерой сгорания и прочным корпусом из качественной надежной стали с защитными покрытием. Такое оборудование для горячего водоснабжения отлично подходит для использования в жилых помещениях, при работе характеризуется высокой степенью безопасности и способно обеспечить вас необходимым количеством горячей воды.