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Газовая колонка Ariston FAST R DISPLAY 10L NG 3632715
12 473 ₽
15 320 ₽
Газовые водонагреватели
  • Персональная скидка
Газовая колонка Ariston FAST R DISPLAY 10L NG 3632715
Арт. О00000031009
Газовая колонка Ariston FAST R DISPLAY 10L NG 3632715
Газовая колонка Ariston FAST R DISPLAY 10L NG 3632715
Газовая колонка Ariston FAST R DISPLAY 10L NG 3632715
  • Персональная скидка
Газовая колонка Ariston FAST R DISPLAY 10L NG 3632715
Газовая колонка Ariston FAST R DISPLAY 10L NG 3632715
Газовая колонка Ariston FAST R DISPLAY 10L NG 3632715

Газовая колонка Ariston FAST R DISPLAY 10L NG 3632715

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 847 ₽
12 473 ₽
15 320 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031009

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Вес, кг
8.9
Габариты, мм
550x325x210
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 847 ₽
12 473 ₽
15 320 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ariston FAST R DISPLAY 10L NG представляет собой водонагреватель газовый проточного типа, оборудованный открытой камерой сгорания и прочным корпусом из качественной надежной стали с защитными покрытием. Такое оборудование для горячего водоснабжения отлично подходит для использования в жилых помещениях, при работе характеризуется высокой степенью безопасности и способно обеспечить вас необходимым количеством горячей воды.

    Преимущества

    • Производительность ГВС 10 л/мин (∆Т=25°С)
    • Открытая камера сгорания
    • Работа от батареек 2 x 1,5V LR20
    • Внешний регулятор температуры
    • Механическая модуляция мощности
    • Механический контроль температуры
    • Включение при минимальном давлении воды
    • Комфортная температура при низком расходе воды
    • Разработано в Европе специально для России
    • Проверенные надёжные компоненты
    • Электронный розжиг
    • Современная система безопасности
    • Классический эргономичный интерфейс
    • Лёгкий монтаж
    • Лёгкое обслуживание