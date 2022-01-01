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Газовая колонка Ariston FAST R DISPLAY 10L NG 3632715
Арт. О00000031009
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|8.9
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Габариты, мм
|550x325x210
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- Ariston FAST R DISPLAY 10L NG представляет собой водонагреватель газовый проточного типа, оборудованный открытой камерой сгорания и прочным корпусом из качественной надежной стали с защитными покрытием. Такое оборудование для горячего водоснабжения отлично подходит для использования в жилых помещениях, при работе характеризуется высокой степенью безопасности и способно обеспечить вас необходимым количеством горячей воды.
Преимущества
- Производительность ГВС 10 л/мин (∆Т=25°С)
- Открытая камера сгорания
- Работа от батареек 2 x 1,5V LR20
- Внешний регулятор температуры
- Механическая модуляция мощности
- Механический контроль температуры
- Включение при минимальном давлении воды
- Комфортная температура при низком расходе воды
- Разработано в Европе специально для России
- Проверенные надёжные компоненты
- Электронный розжиг
- Современная система безопасности
- Классический эргономичный интерфейс
- Лёгкий монтаж
- Лёгкое обслуживание