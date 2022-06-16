Светодиодный светильник ASD СПБ-2 250-15 (250 мм, белый)

Преимущества

Корпус выполнен из пластика

Источник света – светодиоды

Плафон рассеивателя имеет защелку для открытия

Способ установки: накладной настенно-потолочный

Светильник светодиодный СПБ-2 250-15 15Вт 1200лм IP20 250мм белый ASD ЖКХ применяется для подсветки витрин, экспозиций, рекламных щитов и стендов, для общего освещения жилых и административных зданий.