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Светодиодный светильник ASD СПБ-2 250-15 (250 мм, белый)
5.0
2
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Светодиодный светильник ASD СПБ-2 250-15 (250 мм, белый)
    Арт. X11710315
    5.0
    2
    Светодиодный светильник ASD СПБ-2 250-15 (250 мм, белый)

      Светодиодный светильник ASD СПБ-2 250-15 (250 мм, белый)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X11710315
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ASD
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		250x51
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Светильник светодиодный СПБ-2 250-15 15Вт 1200лм IP20 250мм белый ASD ЖКХ применяется для подсветки витрин, экспозиций, рекламных щитов и стендов, для общего освещения жилых и административных зданий.

        Преимущества

        • Корпус выполнен из пластика
        • Источник света – светодиоды
        • Плафон рассеивателя имеет защелку для открытия
        • Способ установки: накладной настенно-потолочный