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Диск пильный Атака 150*36*20 дерево
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Диск пильный Атака 150*36*20 дерево
    Арт. Х151004
    Диск пильный Атака 150*36*20 дерево
    Диск пильный Атака 150*36*20 дерево
    Диск пильный Атака 150*36*20 дерево
      Диск пильный Атака 150*36*20 дерево
      Диск пильный Атака 150*36*20 дерево
      Диск пильный Атака 150*36*20 дерево

      Диск пильный Атака 150*36*20 дерево

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151004

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный профи Атака 8079510 предназначен для продольного и поперечного реза мягкой и твердой древесины. Выполнен из листовой стали. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Они заточены с трех сторон с чередующимся наклоном режущей кромки. Такие зубья значительно гарантируют чистый рез.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы