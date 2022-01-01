Фреза кромочная прямая Атака 301095-1
Арт. Х151996
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|кромочная
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Вид
|концевая
- Кромочные прямые фрезы предназначены для чистовой обработки кромки и торца изделия. Установленная в ручной фрезер или станок, фреза образует прямой угол с поверхностью, что позволяет при фрезеровании получать строго перпендикулярную кромку. Ассортимент фрез Атака включает в себя большое количество концевых фрез различных конфигураций и предназначения, применяемых как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.
Преимущества
- Фрезы Атака изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, отличаются повышенным ресурсом, высокой скоростью обработки и точностью обрабатываемой поверхности
- Используются для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат