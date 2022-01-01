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Фреза кромочная прямая Атака 301095-1
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Кромочные фрезы
    Фреза кромочная прямая Атака 301095-1
    Арт. Х151996
    Фреза кромочная прямая Атака 301095-1
    Фреза кромочная прямая Атака 301095-1
      Фреза кромочная прямая Атака 301095-1
      Фреза кромочная прямая Атака 301095-1

      Фреза кромочная прямая Атака 301095-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151996

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кромочные прямые фрезы предназначены для чистовой обработки кромки и торца изделия. Установленная в ручной фрезер или станок, фреза образует прямой угол с поверхностью, что позволяет при фрезеровании получать строго перпендикулярную кромку. Ассортимент фрез Атака включает в себя большое количество концевых фрез различных конфигураций и предназначения, применяемых как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.

        Преимущества

        • Фрезы Атака изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, отличаются повышенным ресурсом, высокой скоростью обработки и точностью обрабатываемой поверхности
        • Используются для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат