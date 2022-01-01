Набор сверл перовых по дереву АТАКА W602, 10-25 мм
Арт. 901357
Характеристики
|
Производитель
|
Количество предметов, шт
|6
|
Диаметр, мм
|10, 12, 16, 18, 20, 25
|
Ударное
|Нет
|
Алмазное
|Нет
Описание:Сверло является универсальным инструментом,необходимым при производстве строительных и ремонтных работ. В настоящее время существует огромный выбор свёрл различных типов для каждого конкретного вида работ. В основном свёрла различаются габаритными размерами (длиной и диаметром рабочей части), а также своим предназначением по виду обрабатываемого материала.
Преимущества:
- Подходят для сверления твердой и мягкой древесины.
- Применяются, когда к отверстию не предъявляются особые требования.
- Низкая цена и простота в обслуживании.