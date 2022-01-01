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Набор сверл перовых по дереву АТАКА W602, 10-25 мм
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Универсальные сверла
    Набор сверл перовых по дереву АТАКА W602, 10-25 мм
    Арт. 901357
    Набор сверл перовых по дереву АТАКА W602, 10-25 мм

      Набор сверл перовых по дереву АТАКА W602, 10-25 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901357

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Количество предметов, шт
      		6
      Диаметр, мм
      		10, 12, 16, 18, 20, 25
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло  является универсальным инструментом,необходимым при производстве строительных и ремонтных работ. В настоящее время существует огромный выбор свёрл различных типов для каждого конкретного вида работ. В основном свёрла различаются габаритными размерами (длиной и диаметром рабочей части), а также своим предназначением по виду обрабатываемого материала.

        Преимущества:

        • Подходят для сверления твердой и мягкой древесины.
        • Применяются, когда к отверстию не предъявляются особые требования.
        • Низкая цена и простота в обслуживании.