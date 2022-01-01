Набор сверл перовых по дереву АТАКА W602, 10-25 мм

Описание:

Преимущества:

Подходят для сверления твердой и мягкой древесины.

Применяются, когда к отверстию не предъявляются особые требования.

Низкая цена и простота в обслуживании.

Сверло является универсальным инструментом,необходимым при производстве строительных и ремонтных работ. В настоящее время существует огромный выбор свёрл различных типов для каждого конкретного вида работ. В основном свёрла различаются габаритными размерами (длиной и диаметром рабочей части), а также своим предназначением по виду обрабатываемого материала.