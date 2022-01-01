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АТАКА Патрон 10-М12 БЗП люкс №24
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Патроны
    АТАКА Патрон 10-М12 БЗП люкс №24
    Арт. X1317120262

      АТАКА Патрон 10-М12 БЗП люкс №24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317120262

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Для ударного сверления
      		Нет
      Одномуфтовый
      		Нет
      Реверс
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон №24 профи Атака. Подходит для использования на сверлильных станках и в профессиональном ручном сверлильном инструменте. Имеет более прочный материал зажимных губок, отличается повышенной точностью работы. Быстрозажимной патрон: для затяжки и ослабления используется металлическая гильза с накаткой (рифлением) или оребрённая пластмассовая гильза. Гильзу вращают рукой без применения инструмента, при этом необходимо удерживать от вращения корпус патрона.