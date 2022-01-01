АТАКА Патрон 10-М12 БЗП люкс №24

Патрон №24 профи Атака. Подходит для использования на сверлильных станках и в профессиональном ручном сверлильном инструменте. Имеет более прочный материал зажимных губок, отличается повышенной точностью работы. Быстрозажимной патрон: для затяжки и ослабления используется металлическая гильза с накаткой (рифлением) или оребрённая пластмассовая гильза. Гильзу вращают рукой без применения инструмента, при этом необходимо удерживать от вращения корпус патрона.